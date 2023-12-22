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Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"
Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"
Торжественная церемония вручения "Оскар" состоится 10 марта 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский фильм "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили не попал в шорт-лист 96-й кинопремии "Оскар". Фильм "Гражданин святой" претендовал на номинацию в категории "Лучший международный фильм". В номинации "Лучший международный фильм" принимали участие фильмы из 88 стран и регионов. В краткий список вошли 15 фильмов: Мировая премьера фильма Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвовала в главном конкурсе. По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец. Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Анонс номинантов для 96 вручения премии Оскар запланирован на 23 января 2024 года, а торжественная церемония состоится 10 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"
13:40 22.12.2023 (обновлено: 14:14 22.12.2023)
Торжественная церемония вручения "Оскар" состоится 10 марта
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский фильм "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили не попал в шорт-лист 96-й кинопремии "Оскар".
Фильм "Гражданин святой" претендовал на номинацию в категории "Лучший международный фильм".
В номинации "Лучший международный фильм" принимали участие фильмы из 88 стран и регионов. В краткий список
вошли 15 фильмов:
Франция, The Taste of Things
Германия, The Teachers' Loungs
Марокко, The Mother of All Lies
Испания, Society of the Snow
Украина, 20 Days in Mariupol
Великобритания, The Zone of Interest.
Мировая премьера фильма Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвовала в главном конкурсе.
По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.
Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе.
Анонс номинантов для 96 вручения премии Оскар запланирован на 23 января 2024 года, а торжественная церемония состоится 10 марта.