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Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"
Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"
Торжественная церемония вручения "Оскар" состоится 10 марта 22.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский фильм "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили не попал в шорт-лист 96-й кинопремии "Оскар". Фильм "Гражданин святой" претендовал на номинацию в категории "Лучший международный фильм". В номинации "Лучший международный фильм" принимали участие фильмы из 88 стран и регионов. В краткий список вошли 15 фильмов: Мировая премьера фильма Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвовала в главном конкурсе. По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец. Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Анонс номинантов для 96 вручения премии Оскар запланирован на 23 января 2024 года, а торжественная церемония состоится 10 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, новости, грузия, армения, дания, франция, тинатин каджришвили
культура, новости, грузия, армения, дания, франция, тинатин каджришвили

Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"

13:40 22.12.2023 (обновлено: 14:14 22.12.2023)
© Academy of Motion Picture Arts and SciencesСтатуэтка киноакадемии "ОСКАР"
Статуэтка киноакадемии ОСКАР - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2023
© Academy of Motion Picture Arts and Sciences
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Торжественная церемония вручения "Оскар" состоится 10 марта
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский фильм "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили не попал в шорт-лист 96-й кинопремии "Оскар".
Фильм "Гражданин святой" претендовал на номинацию в категории "Лучший международный фильм".
В номинации "Лучший международный фильм" принимали участие фильмы из 88 стран и регионов. В краткий список вошли 15 фильмов:
Армения, Amerikatsi
Бутан, Monk and Gun
Дания, The Promised Land
Финляндия, Fallen Leaves
Франция, The Taste of Things
Германия, The Teachers' Loungs
Исландия, Godland
Италия, Io Capitano
Япония, Perfect Days
Мексика, Totem
Марокко, The Mother of All Lies
Испания, Society of the Snow
Тунис, Four Daughters
Украина, 20 Days in Mariupol
Великобритания, The Zone of Interest.
Мировая премьера фильма Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвовала в главном конкурсе.
По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.
Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе.
Анонс номинантов для 96 вручения премии Оскар запланирован на 23 января 2024 года, а торжественная церемония состоится 10 марта.
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