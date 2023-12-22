https://sputnik-georgia.ru/20231222/gruzinskiy-film-ne-popal-v-short-list-premii-oskar-285149458.html

Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"

Грузинский фильм не попал в шорт-лист премии "Оскар"

Торжественная церемония вручения "Оскар" состоится 10 марта 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский фильм "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили не попал в шорт-лист 96-й кинопремии "Оскар". Фильм "Гражданин святой" претендовал на номинацию в категории "Лучший международный фильм". В номинации "Лучший международный фильм" принимали участие фильмы из 88 стран и регионов. В краткий список вошли 15 фильмов: Мировая премьера фильма Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвовала в главном конкурсе. По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец. Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Анонс номинантов для 96 вручения премии Оскар запланирован на 23 января 2024 года, а торжественная церемония состоится 10 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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