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Грузия между Востоком и Западом – какой курс выбрать стране

Грузия между Востоком и Западом – какой курс выбрать стране

Грузия на пороге в ЕС, итоги грузино-российских отношений в 2023 году и прогноз на будущее – на эти актуальные темы поговорили эксперты и журналисты во время... 22.12.2023, Sputnik Грузия

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"Сегодня мы сделали очень хорошее дело, собрались единомышленники, хотя прошло все не без критического мышления, были и критика, и совпадение во мнениях. Здесь были люди, которые пришли к одному выводу – что лучше для страны, как она должна идти, какая идеология должна быть создана в стране, чтобы она не потеряла свою идентичность", – сказал после встречи журналист, продюсер Отар Шаоршадзе.Эксперты сошлись во мнении, что Грузии на фоне предоставления статуса-кандидата в ЕС не стоит ориентироваться только на Запад, так как мир становится многополярным, поэтому внешняя политика Грузии должна стать более "реальной и адекватной".Главной темой обсуждения стали грузино-российские отношения. По словам политолога Арно Хидирбегишвили, в 2023 году были сделаны хорошие шаги – восстановление авиасообщений и отмена визового режима, однако, по его словам, это лишь технические вопросы."Не этого ждала от нас Россия 11 лет, она ждала взаимности. Прагматизм – это не дружба, это не взаимность. Прагматизм – я не буду воевать с Россией, потому что Россия меня победит, я не буду накладывать санкции на Россию, потому что "сдохну" от голода без российского хлеба и энергоносителей", – сказал Хидирбегишвили.

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