https://sputnik-georgia.ru/20231222/iz-gruzii-pytalis-nezakonno-vyvezti-khischnykh-ptits-285150755.html
Из Грузии пытались незаконно вывезти хищных птиц
Из Грузии пытались незаконно вывезти хищных птиц
Пернатых хотели вывезти в ящиках, спрятанных в багажнике 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T14:34+0400
2023-12-22T14:34+0400
2023-12-22T15:01+0400
грузия
происшествия
новости
гонио
аджария
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24676/59/246765981_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cb5b7caeb011ac95f4dba3559616779c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии пресекли факт незаконного вывоза хищных птиц из Грузии, сообщает телекомпания "Имеди". Правонарушителей обнаружили у поселка Гонио (близ грузино-турецкой границы). Гражданин в машине перевозил балобанов и кречетов в специально устроенных деревянных ящиках, размещенных в багажнике. Водитель не смог предъявить документы, подтверждающие законное владение хищными птицами и право на их вывоз из страны. Инспекторы временно передали хищных птиц зоологическому парку Тбилиси. Правонарушение предусматривает штрафную санкцию в размере четырех тысяч лари (1,4 тысячи долларов) за каждую птицу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гонио
аджария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24676/59/246765981_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6cfe884b3895ceec67fdb3ca4fe59b47.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, гонио, аджария, тбилиси
грузия, происшествия, новости, гонио, аджария, тбилиси
Из Грузии пытались незаконно вывезти хищных птиц
14:34 22.12.2023 (обновлено: 15:01 22.12.2023)
Пернатых хотели вывезти в ящиках, спрятанных в багажнике
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии пресекли факт незаконного вывоза хищных птиц из Грузии, сообщает телекомпания "Имеди
".
Правонарушителей обнаружили у поселка Гонио (близ грузино-турецкой границы). Гражданин в машине перевозил балобанов и кречетов в специально устроенных деревянных ящиках, размещенных в багажнике.
Водитель не смог предъявить документы, подтверждающие законное владение хищными птицами и право на их вывоз из страны. Инспекторы временно передали хищных птиц зоологическому парку Тбилиси.
Правонарушение предусматривает штрафную санкцию в размере четырех тысяч лари (1,4 тысячи долларов) за каждую птицу.