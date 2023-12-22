https://sputnik-georgia.ru/20231222/iz-gruzii-pytalis-nezakonno-vyvezti-khischnykh-ptits-285150755.html

Из Грузии пытались незаконно вывезти хищных птиц

Из Грузии пытались незаконно вывезти хищных птиц

Пернатых хотели вывезти в ящиках, спрятанных в багажнике 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии пресекли факт незаконного вывоза хищных птиц из Грузии, сообщает телекомпания "Имеди". Правонарушителей обнаружили у поселка Гонио (близ грузино-турецкой границы). Гражданин в машине перевозил балобанов и кречетов в специально устроенных деревянных ящиках, размещенных в багажнике. Водитель не смог предъявить документы, подтверждающие законное владение хищными птицами и право на их вывоз из страны. Инспекторы временно передали хищных птиц зоологическому парку Тбилиси. Правонарушение предусматривает штрафную санкцию в размере четырех тысяч лари (1,4 тысячи долларов) за каждую птицу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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