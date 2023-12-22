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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T09:01+0400
2023-12-22T09:01+0400
2023-12-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2023 года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 104,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 58,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 14 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 721,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 403,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 194,5 тысячи тонн пшеницы и меслин, до 96,5 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 83,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
грузия, россия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2023 года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-ноябрь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
604,8
2,7
Импорт
1 589,1
-1,2
Всего
2 193,9
-0,17
За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 104,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 58,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 14 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-ноябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
157,6
5,1
Легковые автомобили
67,1
2,7
Минеральные воды
59,3
35,2
Газированные напитки
58,5
64,3
Спиртные напитки
57,7
23,5
Из России завезли 721,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 403,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 194,5 тысячи тонн пшеницы и меслин, до 96,5 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 83,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-ноябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
513,7
-8,4
Газ
108,8
49,6
Пшеница
50,6
-3,6
Прутки из углеродистой стали
49,1
63,6
Бутылки и стеклянная тара
45,2
25,5
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.