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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T09:01+0400
2023-12-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2023 года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 104,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 58,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 14 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 721,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 403,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 194,5 тысячи тонн пшеницы и меслин, до 96,5 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 83,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, россия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
грузия, россия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

09:01 22.12.2023
© AP Photo / Shakh AivazovПункт пропуска на грузино-российской границе Казбеги Верхний Ларс
Пункт пропуска на грузино-российской границе Казбеги Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2023 года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-ноябрь 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

604,8

2,7

Импорт

1 589,1

-1,2

Всего

2 193,9

-0,17

За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 104,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 58,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 14 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-ноябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

157,6

5,1

Легковые автомобили

67,1

2,7

Минеральные воды

59,3

35,2

Газированные напитки

58,5

64,3

Спиртные напитки

57,7

23,5

Из России завезли 721,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 403,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 194,5 тысячи тонн пшеницы и меслин, до 96,5 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также 83,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-ноябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

513,7

-8,4

Газ

108,8

49,6

Пшеница

50,6

-3,6

Прутки из углеродистой стали

49,1

63,6

Бутылки и стеклянная тара

45,2

25,5

В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.
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