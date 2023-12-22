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Какая погода ждет жителей Грузии на Новый Год?
Какая погода ждет жителей Грузии на Новый Год?
В Тбилиси температура воздуха прогреется максимум до 12 градусов тепла, минимальная температура составит плюс три градуса 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T22:02+0400
2023-12-22T22:02+0400
2023-12-22T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек— Sputnik. Погода 31 декабря обещает быть преимущественно ясной и местами солнечной. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь не следует ждать снега или каких-либо осадков. Восход солнца в 08:27, а закат в 17:39. Скорость ветра составит 10-15 м/с. В Тбилиси температура воздуха прогреется максимум до 12 градусов тепла, минимальная температура составит плюс три градуса. В черноморском курорте Аджарии – Батуми 31 декабря погода обещает быть местами облачной, местами преимущественно ясной. Температура воздуха прогреется максимум до 15 градусов тепла, минимальная температура составит плюс девять градусов. На знаменитом горнолыжном курорте Гудаури ожидается частично облачная погода без осадков и снега. Температура воздуха прогреется максимум до двух градусов тепла, минимальная температура составит минус десять градусов. На еще одном известном горнолыжном курорте Бакуриани 31 декабря ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха прогреется максимум до пяти градусов тепла, минимальная температура составит минус шесть градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, аджария, батуми, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, тбилиси, аджария, батуми, прогноз погоды в грузии
Какая погода ждет жителей Грузии на Новый Год?
В Тбилиси температура воздуха прогреется максимум до 12 градусов тепла, минимальная температура составит плюс три градуса
ТБИЛИСИ, 22 дек— Sputnik. Погода 31 декабря обещает быть преимущественно ясной и местами солнечной.
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь не следует ждать снега или каких-либо осадков. Восход солнца в 08:27, а закат в 17:39. Скорость ветра составит 10-15 м/с.
В Тбилиси температура воздуха прогреется максимум до 12 градусов тепла, минимальная температура составит плюс три градуса.
В черноморском курорте Аджарии – Батуми 31 декабря погода обещает быть местами облачной, местами преимущественно ясной. Температура воздуха прогреется максимум до 15 градусов тепла, минимальная температура составит плюс девять градусов.
В Кутаиси ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха прогреется максимум до 17 градусов тепла, минимальная температура составит плюс восемь градусов.
На знаменитом горнолыжном курорте Гудаури ожидается частично облачная погода без осадков и снега. Температура воздуха прогреется максимум до двух градусов тепла, минимальная температура составит минус десять градусов.
На еще одном известном горнолыжном курорте Бакуриани 31 декабря ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха прогреется максимум до пяти градусов тепла, минимальная температура составит минус шесть градусов.