https://sputnik-georgia.ru/20231222/luchshey-sportsmenkoy-gruzii-stala-russkaya-figuristka-285157596.html
Лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта стала русская фигуристка
Лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта стала русская фигуристка
Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T16:37+0400
2023-12-22T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, стала лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта по версии Национального олимпийского комитета Грузии. На церемонии награждения присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и глава НОК Лери Хабелов. Анастасии вручили награду, после чего фигуристка произнесла благодарственную речь на грузинском и русском языках. Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына. Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, санкт-петербург, анастасия губанова, тея цулукиани, лери хабелов, нок
Лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта стала русская фигуристка
16:37 22.12.2023 (обновлено: 19:13 22.12.2023)
Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, стала лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта по версии Национального олимпийского комитета Грузии.
На церемонии награждения присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и глава НОК Лери Хабелов.
Анастасии вручили награду, после чего фигуристка произнесла благодарственную речь на грузинском и русском языках.
"Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях. Я хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и министерству спорта", – сказала Губанова.
Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).