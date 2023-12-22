https://sputnik-georgia.ru/20231222/masshtabnaya-degustatsiya-gruzinskikh-vin-proshla-v-nyu-yorke-285158530.html

Масштабная дегустация грузинских вин прошла в Нью-Йорке

Масштабная дегустация грузинских вин прошла в Нью-Йорке

Помимо вин, гости также могли попробовать грузинские блюда и ознакомиться с многовековой историей грузинского виноделия и культурой 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T17:25+0400

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2023-12-22T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Масштабная дегустация грузинских вин прошла в Нью-Йорке, "Saperavi & Amber Wine Grand Tasting", на которой присутствовали около 200 гостей, сообщает пресс-служба Национального агентства вина Грузии. Гости мероприятия могли продегустировать саперави и янтарные грузинские вина. На дегустации грузинских вин присутствовали профессионалы отрасли, представители коммерческого сектора, журналисты. Помимо вин, гости также могли попробовать грузинские блюда, получить информацию о сортах грузинской лозы, а также ознакомиться с многовековой историей грузинского виноделия и культурой.Мероприятие прошло при поддержке корпорации "Саферика", которая является компанией-контрактором Национального агентства вина Грузии. Она была основана в 2022 году, и ее главной целью является популяризация сортов грузинского винограда и вина. При поддержке Национального агентства вина Грузии в 2023 году в США помимо презентаций и дегустаций активизировалась и медиа-кампания. Подготовлен рекламный ролик для CNN, также один из рейтинговых каналов США, CBS, подготовил сюжет о грузинском вине "Ancient Vines" (древнейшая лоза), напечатаны имиджевые статьи в разных изданиях (CNN, The Wall Street Journal, Men's Journal, Imbibe, Wine-Searcher, SOMM TV, Forbes, Wine Enthusiast). По информации Агентства развития вина, рынок США является одним из самых дорогих сегментов для грузинского вина, где цена за один литр превышает 6 долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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