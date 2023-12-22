https://sputnik-georgia.ru/20231222/narodnye-primety-na-minin-den-chto-nelzya-delat-23-dekabrya-285142876.html
Народные приметы на Минин день: что нельзя делать 23 декабря?
Народные приметы на Минин день: что нельзя делать 23 декабря?
Православная церковь 23 декабря поминает святого Мину и других мучеников, пострадавших за Христову веру при императоре Максимине (305-313) 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T11:14+0400
2023-12-22T11:14+0400
2023-12-22T11:14+0400
справки
религия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272724640_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_eaf15fc52555556d01b659970a7baf29.jpg
В народном календаре 23 декабря называют Минин день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Минин день и о народных приметах 23 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Минин день жадничать и скупиться, иначе можно столкнуться с безденежьем. Нельзя 23 декабря лениться и хвастаться – это плохая примета, удача может отвернуться. В Минин день нельзя рассказывать свои и чужие секреты – по приметам можно навредить своей репутации. По народным приметам нельзя есть и пить 23 декабря из чужой посуды – можно забрать чужие болезни. Нельзя в Минин день обманывать – по приметам даже ложь во спасение может притянуть проблемы в личную жизнь. В Минин день смотреть в глаза незнакомцу или носить чужие очки нельзя – по приметам можно привлечь болезни. Народные приметы Близится пурга, если сороки в Минин день летают вблизи дома, а если домашние животные 23 декабря кушать отказываются – это верная примета, что зима будет теплой. Снег скоро пойдет, если в Минин день светит солнце, а если иней 23 декабря покрыл ветки деревьев – это примета, что наступит оттепель. По народным приметам к несчастью, если птицы в Минин день стучат в окно и дует 23 декабря сильный ветер. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272724640_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccef1ffb005ae79f1f42c7d7d00e4acc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , общество
справки , религия , общество
Народные приметы на Минин день: что нельзя делать 23 декабря?
Православная церковь 23 декабря поминает святого Мину и других мучеников, пострадавших за Христову веру при императоре Максимине (305-313)
В народном календаре 23 декабря называют Минин день, с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Минин день и о народных приметах 23 декабря, читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам нельзя в Минин день жадничать и скупиться, иначе можно столкнуться с безденежьем.
Нельзя 23 декабря лениться и хвастаться – это плохая примета, удача может отвернуться.
В Минин день нельзя рассказывать свои и чужие секреты – по приметам можно навредить своей репутации.
По народным приметам нельзя есть и пить 23 декабря из чужой посуды – можно забрать чужие болезни.
Нельзя в Минин день обманывать – по приметам даже ложь во спасение может притянуть проблемы в личную жизнь.
В Минин день смотреть в глаза незнакомцу или носить чужие очки нельзя – по приметам можно привлечь болезни.
Близится пурга, если сороки в Минин день летают вблизи дома, а если домашние животные 23 декабря кушать отказываются – это верная примета, что зима будет теплой.
Снег скоро пойдет, если в Минин день светит солнце, а если иней 23 декабря покрыл ветки деревьев – это примета, что наступит оттепель.
По народным приметам к несчастью, если птицы в Минин день стучат в окно и дует 23 декабря сильный ветер.
Материал подготовлен на основе открытых источников