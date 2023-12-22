https://sputnik-georgia.ru/20231222/narodnye-primety-na-minin-den-chto-nelzya-delat-23-dekabrya-285142876.html

Народные приметы на Минин день: что нельзя делать 23 декабря?

Народные приметы на Минин день: что нельзя делать 23 декабря?

Православная церковь 23 декабря поминает святого Мину и других мучеников, пострадавших за Христову веру при императоре Максимине (305-313) 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T11:14+0400

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В народном календаре 23 декабря называют Минин день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Минин день и о народных приметах 23 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Минин день жадничать и скупиться, иначе можно столкнуться с безденежьем. Нельзя 23 декабря лениться и хвастаться – это плохая примета, удача может отвернуться. В Минин день нельзя рассказывать свои и чужие секреты – по приметам можно навредить своей репутации. По народным приметам нельзя есть и пить 23 декабря из чужой посуды – можно забрать чужие болезни. Нельзя в Минин день обманывать – по приметам даже ложь во спасение может притянуть проблемы в личную жизнь. В Минин день смотреть в глаза незнакомцу или носить чужие очки нельзя – по приметам можно привлечь болезни. Народные приметы Близится пурга, если сороки в Минин день летают вблизи дома, а если домашние животные 23 декабря кушать отказываются – это верная примета, что зима будет теплой. Снег скоро пойдет, если в Минин день светит солнце, а если иней 23 декабря покрыл ветки деревьев – это примета, что наступит оттепель. По народным приметам к несчастью, если птицы в Минин день стучат в окно и дует 23 декабря сильный ветер. Материал подготовлен на основе открытых источников

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