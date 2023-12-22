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https://sputnik-georgia.ru/20231222/postnye-dni-v-yanvare-2024-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-285169324.html
Постные дни в январе 2024: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в январе 2024: что можно и нельзя есть по дням
Рождественский пост, который начался 28 ноября 2023 года, продолжается и в январе – пост готовит верующих к Рождеству Христову 22.12.2023, Sputnik Грузия
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Какие дни в январе 2024 года постные, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в январе 2024 Рождество Христово по церковному календарю православный мир празднует 7 января, следовательно, Рождественский пост продлится по 6 число включительно. Канун Рождества, или Сочельник – самый строгий день поста. Церковь с 7 по 17 января включительно празднует Святки, поэтому постных дней в этот период нет. Святки – это праздничные дни между Рождеством Христовым и Крещением Господним, православные его отмечают 19 января. Верующие накануне Крещения (18 января) соблюдают однодневный строгий пост. В оставшиеся дни января верующие поститься будут только по средам и пятницам. Постный день среду напоминает о том, как Иуда предал своего Учителя, а в пятницу вспоминают о крестных страданиях и смерти Спасителя. В целом постные дни в январе 2024 года выпадают на 1-6, 18, 24, 26 и 31 января. Что можно и нельзя есть В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. Нельзя в постные дни употреблять спиртные напитки. В постные дни в январе 2024 года можно есть растительную пищу. Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский, однако в последнюю неделю он усиливается – в эти дни даже рыбу нельзя есть. Самый строгий день поста – 6 января, канун Рождества Христова, многие верующие полностью отказываются от пищи до первой звезды. Нельзя строго поститься военным, путешественникам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, тяжелобольным, беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего эти категории от поста освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников, рождество
справки , религия , календарь религиозных праздников, рождество

Постные дни в январе 2024: что можно и нельзя есть по дням

23:21 22.12.2023 (обновлено: 23:56 22.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerХрам Светицховели во Мцхета
Храм Светицховели во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Рождественский пост, который начался 28 ноября 2023 года, продолжается и в январе – пост готовит верующих к Рождеству Христову
Какие дни в январе 2024 года постные, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия.

Постные дни в январе 2024

Рождество Христово по церковному календарю православный мир празднует 7 января, следовательно, Рождественский пост продлится по 6 число включительно. Канун Рождества, или Сочельник – самый строгий день поста.
Церковь с 7 по 17 января включительно празднует Святки, поэтому постных дней в этот период нет. Святки – это праздничные дни между Рождеством Христовым и Крещением Господним, православные его отмечают 19 января. Верующие накануне Крещения (18 января) соблюдают однодневный строгий пост.
В оставшиеся дни января верующие поститься будут только по средам и пятницам. Постный день среду напоминает о том, как Иуда предал своего Учителя, а в пятницу вспоминают о крестных страданиях и смерти Спасителя.
В целом постные дни в январе 2024 года выпадают на 1-6, 18, 24, 26 и 31 января.

Что можно и нельзя есть

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. Нельзя в постные дни употреблять спиртные напитки. В постные дни в январе 2024 года можно есть растительную пищу.
Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский, однако в последнюю неделю он усиливается – в эти дни даже рыбу нельзя есть.
Самый строгий день поста – 6 января, канун Рождества Христова, многие верующие полностью отказываются от пищи до первой звезды.
Нельзя строго поститься военным, путешественникам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, тяжелобольным, беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего эти категории от поста освобождаются.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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