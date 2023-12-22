https://sputnik-georgia.ru/20231222/sneg-veter-kholod-i-shtorm-na-more--sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-285157487.html

Снег, ветер, холод и шторм на море – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Снег, ветер, холод и шторм на море – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

На отдельных участках дороги из-за обильного снегопада, плохой видимости, метели и опасности схода лавин, возможно, будет ограничено движение автотранспорта 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T16:35+0400

2023-12-22T16:35+0400

2023-12-22T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют сильное ухудшение метеорологических условий в Грузии, сообщает пресс-служба Национального агентства окружающей среды. Со второй половины 23 декабря до 26 декабря в Грузии ожидается дождь, в некоторых местах – ливень, сильный ветер, в горах и высокогорье – снегопад, туман, метель и опасность схода лавин. На море ожидается сильный шторм, который может достичь шести баллов. На отдельных участках дороги из-за обильного снегопада, плохой видимости, метели и опасности схода лавин, возможно, будет ограничено движение автотранспорта. Ожидаемые сильные осадки могут увеличить уровень воды в реках Грузии, а в горных зонах – активизировать оползневые процессы и вызвать селевые потоки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии