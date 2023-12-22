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Стрельба в центре Праги: граждане Грузии не пострадали
Стрельба в центре Праги: граждане Грузии не пострадали
В результате стрельбы в Карловом университете погибли 14 человек, еще 25 ранены 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Граждан Грузии нет среди погибших и пострадавших в результате стрельбы стрельбы в Карловом университете в Праге, говорится в сообщении посольства Грузии в Чехии. Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 ранены – 11 из них в тяжелом состоянии.В связи с произошедшим в посольстве открыта горячая линия, которая работает в круглосуточном режиме: +420 777 222 053. По данным полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, прага, чехия
Стрельба в центре Праги: граждане Грузии не пострадали
10:34 22.12.2023 (обновлено: 11:00 22.12.2023)
В результате стрельбы в Карловом университете погибли 14 человек, еще 25 ранены
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Граждан Грузии нет среди погибших и пострадавших в результате стрельбы стрельбы в Карловом университете в Праге, говорится в сообщении посольства Грузии в Чехии.
Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 ранены – 11 из них в тяжелом состоянии.
"Согласно текущей информации, граждан Грузии среди погибших и пострадавших нет. Посольство продолжает поддерживать активную связь со всеми соответствующими службами Чехии", – сообщили в посольстве.
В связи с произошедшим в посольстве открыта горячая линия, которая работает в круглосуточном режиме: +420 777 222 053.
По данным полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.