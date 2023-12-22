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Стрельба в центре Праги: граждане Грузии не пострадали

Стрельба в центре Праги: граждане Грузии не пострадали

В результате стрельбы в Карловом университете погибли 14 человек, еще 25 ранены 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Граждан Грузии нет среди погибших и пострадавших в результате стрельбы стрельбы в Карловом университете в Праге, говорится в сообщении посольства Грузии в Чехии. Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 ранены – 11 из них в тяжелом состоянии.В связи с произошедшим в посольстве открыта горячая линия, которая работает в круглосуточном режиме: +420 777 222 053. По данным полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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