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Тело мужчины нашли на берегу моря в Батуми
Тело мужчины нашли на берегу моря в Батуми
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T11:54+0400
2023-12-22T11:54+0400
2023-12-22T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Тело мужчины, на котором есть ранения, найдено на берегу моря в Батуми (АР Аджария) в ночь на пятницу, сообщает телекомпания "Рустави 2". На месте работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты.МВД Грузии начало следствие по статье УК Грузии "Умышленное убийство". Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Тело мужчины нашли на берегу моря в Батуми
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство"
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Тело мужчины, на котором есть ранения, найдено на берегу моря в Батуми (АР Аджария) в ночь на пятницу, сообщает телекомпания "Рустави 2".
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты.
МВД Грузии начало следствие по статье УК Грузии "Умышленное убийство". Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.
О других деталях происшествия пока не сообщается.