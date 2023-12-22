https://sputnik-georgia.ru/20231222/telo-muzhchiny-nashli-na-beregu-morya-v-batumi--285145418.html

Тело мужчины нашли на берегу моря в Батуми

Тело мужчины нашли на берегу моря в Батуми

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T11:54+0400

2023-12-22T11:54+0400

2023-12-22T11:54+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282117890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_42b7d53bd4d75b2a6b6a51867401e942.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Тело мужчины, на котором есть ранения, найдено на берегу моря в Батуми (АР Аджария) в ночь на пятницу, сообщает телекомпания "Рустави 2". На месте работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты.МВД Грузии начало следствие по статье УК Грузии "Умышленное убийство". Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми