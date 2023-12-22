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Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
Подача газа возобновится с 10:00 23 декабря 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T18:34+0400
2023-12-22T18:34+0400
2023-12-22T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Авария на подземном газопроводе в районе Тбилиси, Дидубе, вызвала отключение подачи газа около 8,8 тысячи абонентов, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy. Без газа остались жители части проспекта Акакия Церетели, а также жители районов Дидубе, Надзаладеви и Санзона. Газ не подается на автовокзал и расположенные рядом с ним объекты питания, а также в поликлинику, газозаправочные станции, предприятия и торговые объекты на этой территории. Подача газа возобновится с 10:00 23 декабря. В Тбилиси в зимний период отключение газа особенно болезненно воспринимается жителями, так как от подачи газа зависит отопление в квартирах и подача горячей воды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, газ
грузия, новости, общество, тбилиси, газ
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
Подача газа возобновится с 10:00 23 декабря
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Авария на подземном газопроводе в районе Тбилиси, Дидубе, вызвала отключение подачи газа около 8,8 тысячи абонентов, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
Без газа остались жители части проспекта Акакия Церетели, а также жители районов Дидубе, Надзаладеви и Санзона.
Газ не подается на автовокзал и расположенные рядом с ним объекты питания, а также в поликлинику, газозаправочные станции, предприятия и торговые объекты на этой территории.
Подача газа возобновится с 10:00 23 декабря.
В Тбилиси в зимний период отключение газа особенно болезненно воспринимается жителями, так как от подачи газа зависит отопление в квартирах и подача горячей воды.