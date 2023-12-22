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Успехи рынка ценных бумаг в Грузии: отчет Нацбанка
Успехи рынка ценных бумаг в Грузии: отчет Нацбанка
Рост активности розничных инвесторов необходим для развития рынка капитала, заявила вице-президент Нацбанка 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T10:02+0400
2023-12-22T10:02+0400
2023-12-22T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В 2023 году в Грузии было проведено 18 эмиссий на сумму более миллиарда лари, которые распределены по семи различным секторам, а объем рынка корпоративных облигаций в этом году составил 1,8 млрд лари, сообщила вице-президент Национального банка Грузии Екатерина Микабадзе в ходе своего выступления на совместном мероприятии Tegeta Holding и TBC Capital. Tegeta Holding впервые в истории грузинского рынка ценных бумаг успешно выпустил облигации, номинированные в лари, для физических лиц на сумму 20 миллионов лари. По ее словам, рост активности розничных инвесторов необходим для развития рынка капитала, а еще более приветствуется рост доверия розничных инвесторов к долгосрочным инвестиционным продуктам, номинированным в лари. В своем выступлении вице-президент Национального банка также отметила усиление роли альтернативных источников финансирования бизнеса через рынок ценных бумаг и, в том числе внедрение фиксированных долгосрочных инструментов, что будет способствовать развитию рынка капитала и экономики страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Успехи рынка ценных бумаг в Грузии: отчет Нацбанка
Рост активности розничных инвесторов необходим для развития рынка капитала, заявила вице-президент Нацбанка
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В 2023 году в Грузии было проведено 18 эмиссий на сумму более миллиарда лари, которые распределены по семи различным секторам, а объем рынка корпоративных облигаций в этом году составил 1,8 млрд лари, сообщила вице-президент Национального банка Грузии Екатерина Микабадзе в ходе своего выступления на совместном мероприятии Tegeta Holding и TBC Capital.
Tegeta Holding впервые в истории грузинского рынка ценных бумаг успешно выпустил облигации, номинированные в лари, для физических лиц на сумму 20 миллионов лари.
"В течение последних пяти лет рынок корпоративных публичных ценных бумаг в Грузии все больше развивается и растет. Ярким примером прогресса рынка являются крупные сделки, совершенные в этом году. На данный момент объем рынка корпоративных облигаций составляет 1,8 млрд лари, что вдвое превышает объем предыдущего года", – сказала Микабадзе.
По ее словам, рост активности розничных инвесторов необходим для развития рынка капитала, а еще более приветствуется рост доверия розничных инвесторов к долгосрочным инвестиционным продуктам, номинированным в лари.
В своем выступлении вице-президент Национального банка также отметила усиление роли альтернативных источников финансирования бизнеса через рынок ценных бумаг и, в том числе внедрение фиксированных долгосрочных инструментов, что будет способствовать развитию рынка капитала и экономики страны.