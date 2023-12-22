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В "Грузинской мечте" анонсируют изменения в партии перед выборами
В "Грузинской мечте" анонсируют изменения в партии перед выборами
Политсовет покинут бывший председатель парламента и экс-глава Минздрава 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T16:58+0400
2023-12-22T16:58+0400
2023-12-22T17:06+0400
политика
новости
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
каха каладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Состав политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сократится – решение будет принято на съезде партии, который состоится 30 декабря с участием около 350 делегатов, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге. На съезде партии будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим парламентским выборам 2024 года, отметил Кобахидзе.Согласно решению политсовета, на утверждение съезда будет представлен следующий состав политсовета: Ираклий Гарибашвили, Каха Каладзе, Шалва Папуашвили, Мамука Мдинарадзе, Дмитрий Самхарадзе, Теа Цулукиани, Вахтанг Гомелаури, Торнике Рижвадзе, Георгий Вольский, Арчил Талаквадзе, Ираклий Чиковани, Анри Оханашвили, Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили и Мариам Квривишвили. Согласно уставу партии, в состав политического совета входит и председатель партии. По словам Кобахидзе, состав политсовета практически не изменится. Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" была основана 21 апреля 2012 года. В этот день состоялся учредительный съезд партии. Первого октября 2012 года основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
В "Грузинской мечте" анонсируют изменения в партии перед выборами
16:58 22.12.2023 (обновлено: 17:06 22.12.2023)
Политсовет покинут бывший председатель парламента и экс-глава Минздрава
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Состав политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сократится – решение будет принято на съезде партии, который состоится 30 декабря с участием около 350 делегатов, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
На съезде партии будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим парламентским выборам 2024 года, отметил Кобахидзе.
"Кроме того, на съезде партии будет обновлен состав политсовета партии, в устав партии будут внесены незначительные изменения", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Согласно решению политсовета, на утверждение съезда будет представлен следующий состав политсовета: Ираклий Гарибашвили, Каха Каладзе, Шалва Папуашвили, Мамука Мдинарадзе, Дмитрий Самхарадзе, Теа Цулукиани, Вахтанг Гомелаури, Торнике Рижвадзе, Георгий Вольский, Арчил Талаквадзе, Ираклий Чиковани, Анри Оханашвили, Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили и Мариам Квривишвили. Согласно уставу партии, в состав политического совета входит и председатель партии.
По словам Кобахидзе, состав политсовета практически не изменится.
"В течение последнего периода Каха Кучава (экс-глава парламента – ред.) и Эка Тикарадзе (экс-глава Минздрава – ред.) не участвовали в партийной деятельности. Мы с ними разговаривали, они больше не представлены в политсовете. Остальной состав не изменился", – отметил Кобахидзе.
Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" была основана 21 апреля 2012 года. В этот день состоялся учредительный съезд партии.
Первого октября 2012 года основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта".