https://sputnik-georgia.ru/20231222/v-gruzinskoy-mechte-anonsiruyut-izmeneniya-v-partii-pered-vyborami-285158828.html

В "Грузинской мечте" анонсируют изменения в партии перед выборами

В "Грузинской мечте" анонсируют изменения в партии перед выборами

Политсовет покинут бывший председатель парламента и экс-глава Минздрава 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T16:58+0400

2023-12-22T16:58+0400

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новости

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Состав политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сократится – решение будет принято на съезде партии, который состоится 30 декабря с участием около 350 делегатов, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге. На съезде партии будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим парламентским выборам 2024 года, отметил Кобахидзе.Согласно решению политсовета, на утверждение съезда будет представлен следующий состав политсовета: Ираклий Гарибашвили, Каха Каладзе, Шалва Папуашвили, Мамука Мдинарадзе, Дмитрий Самхарадзе, Теа Цулукиани, Вахтанг Гомелаури, Торнике Рижвадзе, Георгий Вольский, Арчил Талаквадзе, Ираклий Чиковани, Анри Оханашвили, Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили и Мариам Квривишвили. Согласно уставу партии, в состав политического совета входит и председатель партии. По словам Кобахидзе, состав политсовета практически не изменится. Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" была основана 21 апреля 2012 года. В этот день состоялся учредительный съезд партии. Первого октября 2012 года основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия