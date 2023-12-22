https://sputnik-georgia.ru/20231222/v-period-novogodnikh-prazdnikov-dvizhenie-avtotransporta-v-tbilisi-budet-ogranicheno-285161431.html
В период новогодних праздников движение автотранспорта в Тбилиси будет ограничено
В период новогодних праздников движение автотранспорта в Тбилиси будет ограничено
С 09:00 31 декабря до завершения мероприятия, то есть до 1 января 2024 года, передвижение автомобилей будет ограничено в двустороннем режиме 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T20:49+0400
2023-12-22T20:49+0400
2023-12-22T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на площади Первой Республики и части проспекта Руставели будет временно ограничено в связи с новогодними праздниками, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. В период подготовительных к новогодним мероприятиям работ и непосредственно во время праздничных дней с 23 декабря с 07:00 до 4 января 23:00 с проспекта Руставели до дорог, ведущих к площади Первой республики, движение будет односторонним. Транспортные средства, идущие с правой набережной Куры к улице Джавахишвили, не смогут повернуть направо к площади Республики. Соответственно, автомобили смогут передвигаться только в направлении улицы Костава. Также с улиц Инашвили и Месхиа передвижение будет ограничено в направлении проспекта Руставели и площади Первой Республики. С проспекта Руставели автомобили смогут передвигаться в направлении улиц Лагидзе, Табукашвили, Джавахишвили и правой набережной Куры. Автотранспорт, движущийся с территории, прилегающей к Тблисскому государственному концертному залу, в частности с проспекта Меликишвили в направлении проспекта Руставели, сможет передвигаться с помощью улиц Шенгелая, Човелидзе, Белинский, Макашвили, Чавчавадзе. А для автотранспорта, движущегося с улицы Барнова в направлении проспекта Руставели, движение будет ограничено в направлении улицы братьев Какабадзе. В течение праздничных дней будет изменена и схема движения общественного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, новый год, новый год 2024
грузия, новости, общество, тбилиси, новый год, новый год 2024
В период новогодних праздников движение автотранспорта в Тбилиси будет ограничено
С 09:00 31 декабря до завершения мероприятия, то есть до 1 января 2024 года, передвижение автомобилей будет ограничено в двустороннем режиме
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на площади Первой Республики и части проспекта Руставели будет временно ограничено в связи с новогодними праздниками, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
В период подготовительных к новогодним мероприятиям работ и непосредственно во время праздничных дней с 23 декабря с 07:00 до 4 января 23:00 с проспекта Руставели до дорог, ведущих к площади Первой республики, движение будет односторонним.
Транспортные средства, идущие с правой набережной Куры к улице Джавахишвили, не смогут повернуть направо к площади Республики. Соответственно, автомобили смогут передвигаться только в направлении улицы Костава.
С 09:00 31 декабря до завершения мероприятия, то есть до 1 января 2024 года, передвижение автомобилей будет ограничено в двустороннем режиме, на площади Республики и проспекте Руставели.
Также с улиц Инашвили и Месхиа передвижение будет ограничено в направлении проспекта Руставели и площади Первой Республики. С проспекта Руставели автомобили смогут передвигаться в направлении улиц Лагидзе, Табукашвили, Джавахишвили и правой набережной Куры.
Автотранспорт, движущийся с территории, прилегающей к Тблисскому государственному концертному залу, в частности с проспекта Меликишвили в направлении проспекта Руставели, сможет передвигаться с помощью улиц Шенгелая, Човелидзе, Белинский, Макашвили, Чавчавадзе. А для автотранспорта, движущегося с улицы Барнова в направлении проспекта Руставели, движение будет ограничено в направлении улицы братьев Какабадзе.
В течение праздничных дней будет изменена и схема движения общественного транспорта.