https://sputnik-georgia.ru/20231222/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-bolshegruzov-285162300.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов

Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T20:01+0400

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департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Движение восстановлено благодаря проведенным очистительным работам.По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.Что касается грузовиков и автобусов вместимостью больше 30 мест, то для них движение в тоннелях осуществится в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, погода, армения, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге