https://sputnik-georgia.ru/20231222/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-bolshegruzov-285162300.html
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T20:01+0400
2023-12-22T20:01+0400
2023-12-22T20:01+0400
грузия
новости
общество
погода
армения
департамент автомобильных дорог
национальное агентство окружающей среды
мцхета-степанцминда-ларс
верхний ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23025/03/230250318_0:157:1498:1000_1920x0_80_0_0_03f620d5ecb184f9fa5ffe253f7925a7.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Движение восстановлено благодаря проведенным очистительным работам.По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.Что касается грузовиков и автобусов вместимостью больше 30 мест, то для них движение в тоннелях осуществится в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23025/03/230250318_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_34d608a9cc15dc1be802bfe6b018c623.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, погода, армения, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, погода, армения, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение восстановлено благодаря проведенным очистительным работам.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
Что касается грузовиков и автобусов вместимостью больше 30 мест, то для них движение в тоннелях осуществится в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.