https://sputnik-georgia.ru/20231222/vystavka-kopiy-russkikh-i-gruzinskikh-fresok-otkrylas-v-tretyakovskoy-galeree-285168875.html

Выставка копий русских и грузинских фресок открылась в Третьяковской галерее

Выставка копий русских и грузинских фресок открылась в Третьяковской галерее

Овчинников провел много времени изучая и копируя фрески IX–XIII столетий в знаменитом пещерном монастырском комплексе Давид-Гареджи, а также в Атени, Бетании и... 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Выставка копий русских и грузинских средневековых фресок и икон, созданных знаменитым художником-реставратором Адольфом Николаевичем Овчинниковым, открылась в Третьяковской галере. Мастерская Овчинникова – знаковое место в культурной карте столицы России, многие десятилетия объединяющее вокруг себя ценителей средневекового искусства, пишут организаторы. Гости выставки смогут увидеть ключевые работы реставратора – это 11 икон и около 100 произведений графики, воспроизводящих фрески древних пещерных монастырских комплексов Грузии и храмов Русского Севера. Интересно, что Христианской Грузии на выставке уделено особое внимание – Овчинников провел много времени изучая и копируя фрески IX–XIII столетий в знаменитом пещерном монастырском комплексе Давид-Гареджи, а также в Атени, Бетании и Ачи. Отмечается, что особым решением для выставочного проекта стало размещение копий фресок в воссозданных интерьерах древних грузинских и русских церквей, из которых они происходят. "Этот прием позволит посетителям в буквальном смысле прикоснуться к храмовой эстетике сквозь время и расстояние. Открывшаяся в Третьяковской галерее выставка – это ещё одно напоминание о многогранном и неизменном духовном и культурном диалоге между нашими странами и народами", – говорится в сообщении организаторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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