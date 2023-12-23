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Бесплатное питание в школах – в Тбилиси прошла акция-шествие
Бесплатное питание в школах – в Тбилиси прошла акция-шествие
По данным ЮНИСЕФ, 38% детей в школах Грузии испытывает полный голод 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T21:21+0400
2023-12-23T21:21+0400
2023-12-23T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Акция-шествие с требованием введения в государственных школах Грузии бесплатного питания для школьников прошла у здания Первой гимназии на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает телекомпания "Формула".Согласно последнему исследованию ЮНИСЕФ, 38% детей в школах Грузии испытывает полный голод, а 77% – частичный. Участники акции, организованной движением "Хма" ("Голос"), прошли шествием от Первой гимназии до здания министерства образования. К акции присоединились школьники, студенты, родители, представители НПО и оппозиционные политики.По данным организации, на самом деле у министерства уже есть подробная база данных, которая оценивает состояние каждой государственной школы – эта база данных создана в 2019 году, и на ее обновление уходит месяц. В организации отмечают, что, согласно этой базе данных, только в 22% государственных школ функционируют столовые. Ранее министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари заявил, что решение проблемы, связанной с питанием в школах Грузии, будет возможно только после приведения в порядок школьной инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, георгий амилахвари, юнисеф
Бесплатное питание в школах – в Тбилиси прошла акция-шествие
21:21 23.12.2023 (обновлено: 21:28 23.12.2023)
По данным ЮНИСЕФ, 38% детей в школах Грузии испытывает полный голод
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik.
Акция-шествие с требованием введения в государственных школах Грузии бесплатного питания для школьников прошла у здания Первой гимназии на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает телекомпания "Формула
".
Согласно последнему исследованию ЮНИСЕФ, 38% детей в школах Грузии испытывает полный голод, а 77% – частичный.
Участники акции, организованной движением "Хма" ("Голос"), прошли шествием от Первой гимназии до здания министерства образования. К акции присоединились школьники, студенты, родители, представители НПО и оппозиционные политики.
"Семь из десяти детей в школах говорят, что испытывают голод каждый день или несколько раз в неделю. Мы работаем над бесплатным школьным питанием уже два года, и к этому процессу к нам присоединились много разных групп. Мы верим, что в 2024 году будут созданы все условия для того, чтобы началось бесплатное школьное питание", – рассказал из организаторов.
По данным организации, на самом деле у министерства уже есть подробная база данных, которая оценивает состояние каждой государственной школы – эта база данных создана в 2019 году, и на ее обновление уходит месяц. В организации отмечают, что, согласно этой базе данных, только в 22% государственных школ функционируют столовые.
Ранее министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари заявил, что решение проблемы, связанной с питанием в школах Грузии, будет возможно только после приведения в порядок школьной инфраструктуры.