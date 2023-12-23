https://sputnik-georgia.ru/20231223/besplatnoe-pitanie-v-shkolakh---v-tbilisi-proshla-aktsiya-shestvie-285177922.html

Бесплатное питание в школах – в Тбилиси прошла акция-шествие

Бесплатное питание в школах – в Тбилиси прошла акция-шествие

По данным ЮНИСЕФ, 38% детей в школах Грузии испытывает полный голод 23.12.2023, Sputnik Грузия

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георгий амилахвари

юнисеф

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Акция-шествие с требованием введения в государственных школах Грузии бесплатного питания для школьников прошла у здания Первой гимназии на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает телекомпания "Формула".Согласно последнему исследованию ЮНИСЕФ, 38% детей в школах Грузии испытывает полный голод, а 77% – частичный. Участники акции, организованной движением "Хма" ("Голос"), прошли шествием от Первой гимназии до здания министерства образования. К акции присоединились школьники, студенты, родители, представители НПО и оппозиционные политики.По данным организации, на самом деле у министерства уже есть подробная база данных, которая оценивает состояние каждой государственной школы – эта база данных создана в 2019 году, и на ее обновление уходит месяц. В организации отмечают, что, согласно этой базе данных, только в 22% государственных школ функционируют столовые. Ранее министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари заявил, что решение проблемы, связанной с питанием в школах Грузии, будет возможно только после приведения в порядок школьной инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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