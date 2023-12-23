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"Библия для туристов" советует провести рождественские каникулы в Грузии
"Библия для туристов" советует провести рождественские каникулы в Грузии
С начала декабря в Тбилиси царит праздничное настроение 23.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Влиятельное американское издание для путешественников Conde Nast Traveler, которое также называют библией для туристов, советует своим читателям провести рождественские каникулы в Грузии. Статья под названием "32 лучших места в мире для проведения рождественских каникул" вышла в декабрьском номере журнала.Автор материала Кейтлин Мортон поясняет, что, поскольку Грузинская православная церковь использует юлианский календарь, Рождество в Грузии отмечается 7 января. В статье Conde Nast Traveler также рассказывается о праздничных приготовлениях к Рождеству в Лондоне, Берлине, Копенгагене, Дубае, Нью-Йорке, Монреале и других популярных городах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, новый год, новый год 2024
грузия, новости, общество, тбилиси, новый год, новый год 2024

"Библия для туристов" советует провести рождественские каникулы в Грузии

19:22 23.12.2023
© photo: Sputnik / StringerНочной Тбилиси в декабре - фото
Ночной Тбилиси в декабре - фото - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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С начала декабря в Тбилиси царит праздничное настроение
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Влиятельное американское издание для путешественников Conde Nast Traveler, которое также называют библией для туристов, советует своим читателям провести рождественские каникулы в Грузии.
Статья под названием "32 лучших места в мире для проведения рождественских каникул" вышла в декабрьском номере журнала.
Автор материала Кейтлин Мортон поясняет, что, поскольку Грузинская православная церковь использует юлианский календарь, Рождество в Грузии отмечается 7 января.

"Однако с начала декабря в Тбилиси, похоже, царит праздничное настроение. Столицу Грузии украшают новогодними украшениями, в городе устраивают музыкальные представления и рождественские ярмарки, что особенно привлекает посетителей. В Тбилиси на площади Свободы памятник святому Георгию украшен каскадными огнями, что представляет собой масштабную импровизацию новогодней елки", – говорится в статье.

В статье Conde Nast Traveler также рассказывается о праздничных приготовлениях к Рождеству в Лондоне, Берлине, Копенгагене, Дубае, Нью-Йорке, Монреале и других популярных городах мира.
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