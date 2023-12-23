https://sputnik-georgia.ru/20231223/bibliya-dlya-turistov-sovetuet-provesti-rozhdestvenskie-kanikuly-v-gruzii-285119350.html

"Библия для туристов" советует провести рождественские каникулы в Грузии

"Библия для туристов" советует провести рождественские каникулы в Грузии

С начала декабря в Тбилиси царит праздничное настроение 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T19:22+0400

2023-12-23T19:22+0400

2023-12-23T19:22+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

новый год

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285017573_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_f1d1b673632e6765881e5ebc2fef8439.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Влиятельное американское издание для путешественников Conde Nast Traveler, которое также называют библией для туристов, советует своим читателям провести рождественские каникулы в Грузии. Статья под названием "32 лучших места в мире для проведения рождественских каникул" вышла в декабрьском номере журнала.Автор материала Кейтлин Мортон поясняет, что, поскольку Грузинская православная церковь использует юлианский календарь, Рождество в Грузии отмечается 7 января. В статье Conde Nast Traveler также рассказывается о праздничных приготовлениях к Рождеству в Лондоне, Берлине, Копенгагене, Дубае, Нью-Йорке, Монреале и других популярных городах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, новый год, новый год 2024