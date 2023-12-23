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Что мы едим: жителей Грузии призвали к бдительности перед новогодними праздниками
Что мы едим: жителей Грузии призвали к бдительности перед новогодними праздниками
При использовании негодного мяса у человека могут развиться заболевания, опасные для жизни и здоровья 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T18:41+0400
2023-12-23T18:41+0400
2023-12-23T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии в преддверии новогодних праздников призвало население страны не покупать мясо в местах, где не соблюдаются условия его хранения. Мясо следует хранить в закрытом холодильнике, соблюдая соответствующий температурный режим – от двух до шести градусов. Кроме того, этикетка должна быть размещена на видном месте и должна содержать подробную информацию о происхождении мяса и периоде реализации. В агентстве отмечают, что при использовании негодного мяса и продуктов животного происхождения у человека могут развиться заболевания, опасные для жизни и здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости
грузия, общество, новости
Что мы едим: жителей Грузии призвали к бдительности перед новогодними праздниками
При использовании негодного мяса у человека могут развиться заболевания, опасные для жизни и здоровья
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии в преддверии новогодних праздников призвало население страны не покупать мясо в местах, где не соблюдаются условия его хранения.
Мясо следует хранить в закрытом холодильнике, соблюдая соответствующий температурный режим – от двух до шести градусов. Кроме того, этикетка должна быть размещена на видном месте и должна содержать подробную информацию о происхождении мяса и периоде реализации.
"В Новый год увеличивается спрос на мясо, мясопродукты и другие скоропортящиеся продукты. Национальное агентство продовольствия призывает население не покупать мясо в местах, где не соблюдаются условия его хранения", – говорится в сообщении.
В агентстве отмечают, что при использовании негодного мяса и продуктов животного происхождения у человека могут развиться заболевания, опасные для жизни и здоровья.