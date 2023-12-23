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ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T12:01+0400
2023-12-23T12:01+0400
2023-12-23T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на воскресенье в Дманисском районе (регион Квемо Картли), сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, ночью у села Тнуси столкнулись три автомобиля. Еще два человека пострадали и были доставлены в клинику. Состояние одного из них тяжелое.По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, дтп, авария, жертвы
происшествия, грузия, новости, дтп, авария, жертвы
ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на воскресенье в Дманисском районе (регион Квемо Картли), сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, ночью у села Тнуси столкнулись три автомобиля.
Еще два человека пострадали и были доставлены в клинику. Состояние одного из них тяжелое.
По факту начато расследование.