https://sputnik-georgia.ru/20231223/etap-kubka-mira-po-mogulu-v-bakuriani-v-tsentre-vnimaniya-mirovykh-sportivnykh-smi-285178409.html
Этап Кубка мира по могулу в Бакуриани в центре внимания мировых спортивных СМИ
Этап Кубка мира по могулу в Бакуриани в центре внимания мировых спортивных СМИ
В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 ведущих стран мира 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T22:16+0400
2023-12-23T22:16+0400
2023-12-23T22:16+0400
спорт
новости
грузия
бакуриани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285129652_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cc5c37aaa81f9b65d3bde8375983096a.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Этап Кубка мира по могулу, который в эти дни проходит на горнолыжном курорте Бакуриани, в прямом эфире показывают спортивные каналы 17 стран мира, сообщает Минэкономики Грузии. В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 ведущих стран мира – США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды. На соревнование приехали спортсмены первой десятки, а также призеры мировых и европейских первенств. Соревнование организовано при поддержке правительства Грузии, ООО "Агентства горных трасс" (МТА) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерации лыжного спорта. В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу – 10-11 февраля в Бакуриани. Грузия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски, который прошел с 16 февраля по 5 марта. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. Правительство Грузии выделило на проведение престижного первенства 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285129652_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3077444f8301bd5e3125817fa756a88e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, бакуриани
спорт, новости, грузия, бакуриани
Этап Кубка мира по могулу в Бакуриани в центре внимания мировых спортивных СМИ
В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 ведущих стран мира
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Этап Кубка мира по могулу, который в эти дни проходит на горнолыжном курорте Бакуриани, в прямом эфире показывают спортивные каналы 17 стран мира, сообщает Минэкономики Грузии.
В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 ведущих стран мира – США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды.
На соревнование приехали спортсмены первой десятки, а также призеры мировых и европейских первенств.
"В центре внимания соревнований — действующие лидеры чемпионата мира Джакара Энтони (Австралия) и Микаэль Кингсбери (Канада), которые доминируют в рейтинге магнатов. Следует отметить, что Кингсбери вернулся в Грузию двукратным чемпионом мира на трассе Curvy Moguls", – отметил директор Агентства горных трасс Министерства экономики Ираклий Бурчуладзе.
Соревнование организовано при поддержке правительства Грузии, ООО "Агентства горных трасс" (МТА) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерации лыжного спорта.
В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу – 10-11 февраля в Бакуриани.
Грузия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски, который прошел с 16 февраля по 5 марта. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. Правительство Грузии выделило на проведение престижного первенства 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).