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Этап Кубка мира по могулу в Бакуриани в центре внимания мировых спортивных СМИ

Этап Кубка мира по могулу в Бакуриани в центре внимания мировых спортивных СМИ

В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 ведущих стран мира 23.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Этап Кубка мира по могулу, который в эти дни проходит на горнолыжном курорте Бакуриани, в прямом эфире показывают спортивные каналы 17 стран мира, сообщает Минэкономики Грузии. В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 ведущих стран мира – США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды. На соревнование приехали спортсмены первой десятки, а также призеры мировых и европейских первенств. Соревнование организовано при поддержке правительства Грузии, ООО "Агентства горных трасс" (МТА) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерации лыжного спорта. В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу – 10-11 февраля в Бакуриани. Грузия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски, который прошел с 16 февраля по 5 марта. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. Правительство Грузии выделило на проведение престижного первенства 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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