https://sputnik-georgia.ru/20231223/gruzinskiy-chernyy-lev-v-tretiy-raz-zavoeval-superkubok-evropy-po-regbi-285174077.html
Грузинский "Черный лев" в третий раз завоевал Суперкубок Европы по регби
Грузинский "Черный лев" в третий раз завоевал Суперкубок Европы по регби
"Черный Лев" с самого начала воспользовался преимуществом 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T16:01+0400
2023-12-23T16:01+0400
2023-12-23T16:01+0400
спорт
грузия
новости
регби
сборная грузии по регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262788029_0:38:1441:848_1920x0_80_0_0_db5a30d7769060853314cb459c8b8d41.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в финале Суперкубка Европы по регби на тбилисском стадионе "Авчала" обыграла "Тель-Авив Хит" со счётом 27:17 и в третий раз завоевала титул. На групповом этапе Суперкубка Европы по регби этого года "Черный лев" победил "Тель-Авив Хит" со счетом 29:27. "Черный Лев" с самого начала воспользовался преимуществом, в первом тайме обыграл соперника во всех компонентах, и это отразилось на счете – 24:7. Так же, как и в первой встрече этих команд, во втором тайме "Хит" исправил игру и к 66-й минуте сократил разницу до семи очков, однако уже через несколько минут Маткава сумел реализовать пенальти – 27:17. За шесть минут до конца матча арбитр удалил Беку Мамрикишвили с поля на 10 минут, и "Черному льву" пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Грузинские регбисты выдержали атаки соперника, и счет на табло в оставшиеся минуты не изменился. Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Победителем розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом и дебютном сезонах стал грузинский "Черный лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262788029_15:0:1412:1048_1920x0_80_0_0_f6b7d13d05f7f0737c5ed11f916da081.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби
Грузинский "Черный лев" в третий раз завоевал Суперкубок Европы по регби
"Черный Лев" с самого начала воспользовался преимуществом
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в финале Суперкубка Европы по регби на тбилисском стадионе "Авчала" обыграла "Тель-Авив Хит" со счётом 27:17 и в третий раз завоевала титул.
На групповом этапе Суперкубка Европы по регби этого года "Черный лев" победил "Тель-Авив Хит" со счетом 29:27.
"Черный Лев" с самого начала воспользовался преимуществом, в первом тайме обыграл соперника во всех компонентах, и это отразилось на счете – 24:7.
Так же, как и в первой встрече этих команд, во втором тайме "Хит" исправил игру и к 66-й минуте сократил разницу до семи очков, однако уже через несколько минут Маткава сумел реализовать пенальти – 27:17.
За шесть минут до конца матча арбитр удалил Беку Мамрикишвили с поля на 10 минут, и "Черному льву" пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Грузинские регбисты выдержали атаки соперника, и счет на табло в оставшиеся минуты не изменился.
Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Победителем розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом и дебютном сезонах стал грузинский "Черный лев".