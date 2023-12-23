https://sputnik-georgia.ru/20231223/gruzinskiy-chernyy-lev-v-tretiy-raz-zavoeval-superkubok-evropy-po-regbi-285174077.html

Грузинский "Черный лев" в третий раз завоевал Суперкубок Европы по регби

Грузинский "Черный лев" в третий раз завоевал Суперкубок Европы по регби

"Черный Лев" с самого начала воспользовался преимуществом 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T16:01+0400

2023-12-23T16:01+0400

2023-12-23T16:01+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в финале Суперкубка Европы по регби на тбилисском стадионе "Авчала" обыграла "Тель-Авив Хит" со счётом 27:17 и в третий раз завоевала титул. На групповом этапе Суперкубка Европы по регби этого года "Черный лев" победил "Тель-Авив Хит" со счетом 29:27. "Черный Лев" с самого начала воспользовался преимуществом, в первом тайме обыграл соперника во всех компонентах, и это отразилось на счете – 24:7. Так же, как и в первой встрече этих команд, во втором тайме "Хит" исправил игру и к 66-й минуте сократил разницу до семи очков, однако уже через несколько минут Маткава сумел реализовать пенальти – 27:17. За шесть минут до конца матча арбитр удалил Беку Мамрикишвили с поля на 10 минут, и "Черному льву" пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Грузинские регбисты выдержали атаки соперника, и счет на табло в оставшиеся минуты не изменился. Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Победителем розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом и дебютном сезонах стал грузинский "Черный лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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