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Грузинский танцор стал главным солистом Национального балета Нидерландов
Грузинский танцор стал главным солистом Национального балета Нидерландов
Национальный балет Нидерландов – один из самых интересных и востребованных в мире 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T17:22+0400
2023-12-23T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинский артист балета Георгий Поцхишвили стал главным солистом Национального балета Нидерландов (Dutch National Ballet), его назначил директор Тед Брандсен. Национальный балет Нидерландов – один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века, он был создан в 1961 году в результате слияния балета Нидерландов и балета Амстердама. После балета "Раймонда", в котором Поцхишвили станцевал главную партию, Брандсен повысил его до главного солиста Национального балета Нидерландов. Георгий родом из Грузии и вырос в Тбилиси. Он начал танцевать в раннем возрасте и грузинские танцы. Когда Георгию исполнилось 12 лет, он поступил в хореографическое училище имени Вахтанга Чабукиани, где проучился шесть лет. В 17 лет он стал студентом Голландской национальной академии балета в Амстердаме. В 2020 году присоединился к молодежной труппе Национального театра Нидерландов. В сентябре 2023 года Георгий Поцхишвили стал лауреатом премии Александры Радиус, которая вручается молодым танцорам с 1989 года. Георгий является внуком известного хореографа и балетмейстера Гелоди Поцхишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, нидерланды, тбилиси, амстердам, вахтанг чабукиани
грузия, новости, культура, нидерланды, тбилиси, амстердам, вахтанг чабукиани
Грузинский танцор стал главным солистом Национального балета Нидерландов
Национальный балет Нидерландов – один из самых интересных и востребованных в мире
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинский артист балета Георгий Поцхишвили стал главным солистом Национального балета Нидерландов (Dutch National Ballet), его назначил директор Тед Брандсен.
Национальный балет Нидерландов – один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века, он был создан в 1961 году в результате слияния балета Нидерландов и балета Амстердама.
После балета "Раймонда", в котором Поцхишвили станцевал главную партию, Брандсен повысил его до главного солиста Национального балета Нидерландов.
"Георгий – танцор, одаренный феноменальным талантом, подобный которому редко встретишь. У него харизматичная сценическая личность, исключительные прыжки, техника и врожденные партнерские навыки. Он выдающийся танцор, который в столь юном возрасте уже способен вдохновлять множество зрителей", – сказал Брандсен.
Георгий родом из Грузии и вырос в Тбилиси. Он начал танцевать в раннем возрасте и грузинские танцы. Когда Георгию исполнилось 12 лет, он поступил в хореографическое училище имени Вахтанга Чабукиани, где проучился шесть лет.
В 17 лет он стал студентом Голландской национальной академии балета в Амстердаме. В 2020 году присоединился к молодежной труппе Национального театра Нидерландов.
В сентябре 2023 года Георгий Поцхишвили стал лауреатом премии Александры Радиус, которая вручается молодым танцорам с 1989 года.
Георгий является внуком известного хореографа и балетмейстера Гелоди Поцхишвили.