https://sputnik-georgia.ru/20231223/gruzinskiy-tantsor-stal-glavnym-solistom-natsionalnogo-baleta-niderlandov-285098148.html

Грузинский танцор стал главным солистом Национального балета Нидерландов

Грузинский танцор стал главным солистом Национального балета Нидерландов

Национальный балет Нидерландов – один из самых интересных и востребованных в мире 23.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинский артист балета Георгий Поцхишвили стал главным солистом Национального балета Нидерландов (Dutch National Ballet), его назначил директор Тед Брандсен. Национальный балет Нидерландов – один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века, он был создан в 1961 году в результате слияния балета Нидерландов и балета Амстердама. После балета "Раймонда", в котором Поцхишвили станцевал главную партию, Брандсен повысил его до главного солиста Национального балета Нидерландов. Георгий родом из Грузии и вырос в Тбилиси. Он начал танцевать в раннем возрасте и грузинские танцы. Когда Георгию исполнилось 12 лет, он поступил в хореографическое училище имени Вахтанга Чабукиани, где проучился шесть лет. В 17 лет он стал студентом Голландской национальной академии балета в Амстердаме. В 2020 году присоединился к молодежной труппе Национального театра Нидерландов. В сентябре 2023 года Георгий Поцхишвили стал лауреатом премии Александры Радиус, которая вручается молодым танцорам с 1989 года. Георгий является внуком известного хореографа и балетмейстера Гелоди Поцхишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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