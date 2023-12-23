https://sputnik-georgia.ru/20231223/katolicheskoe-rozhdestvo-2023-traditsii-obychai-i-primety-prazdnika-285172917.html

Католическое рождество 2023: традиции, обычаи и приметы праздника

Католическое рождество 2023: традиции, обычаи и приметы праздника

Рождество Христово, которое западные христиане празднуют 25 декабря, считается государственным праздником в более чем 100 странах мира 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T14:01+0400

2023-12-23T14:01+0400

2023-12-23T14:01+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23868/72/238687237_0:221:2857:1828_1920x0_80_0_0_9adfc4bc4abc3e2eaed66d4d586aeb3e.jpg

Как западные христиане отмечают Рождество: о традициях, обычаях и приметах католического праздника читайте в Sputnik Грузия. Традиции католического Рождества С католическим Рождеством связано много традиций, которые состоят из определенных ритуалов. Адвент, или период покаяния – один из них, который начинается за месяц до праздника. По обычаю, в период покаяния духовенство облачается в одежды фиолетового цвета, а верующие исповедуются и принимают причастие, чтобы участвовать с чистым сердцем в Рождественских службах. В период Адвента, или католического Рождественского поста, в храмах у алтарей водружают венок с четырьмя свечами и по одной зажигают в каждое воскресенье. Зеленый цвет венка, как и рождественской елки, символизирует надежду, а его круглая форма – вечность. По традиции на католическое Рождество проводят три богослужения – в полночь, на рассвете и днем. Рождество Христово начинают праздновать в Сочельник с восходом первой звезды, которая возвестила всему миру о рождении Сына Божьего. Рождественский обычай вешать на каминах большие носки, вмещающие много подарков, связывают со святым Николаем – прототипом Санта Клауса. Легенда повествует, что святой Николай всякий раз, проходя мимо домов бедняков, бросал небольшие мешочки с монетами в дымоходы, которые прямо попадали в развешенные на просушку детские носочки. Обычаи и приметы Древние корни имеет и обычай украшать елку. На зеленую красавицу в те далекие времена ставили свечи, создавая свет Вифлеемской звезды, которая освещала путь волхвам. Со временем елку стали украшать детскими поделками, конфетами и яблоками, которые сегодня заменили разнообразные игрушки и гирлянды. С еще одним рождественским растением, вечнозеленой омелой, связаны разные приметы. Омела в Скандинавии по приметам олицетворяет мир и добро, а в других странах защищает дом от молнии и всякой нечисти. Однако у англичан сохранился самый романтический обычай – целоваться, оказавшись под веткой омелы в католическое Рождество. В Чехии есть обычай гадать в Рождество всей семьей на яблоках. По приметам новый год будет счастливым, если, плод разрезав поперек, получить правильную звездочку из косточек. В Австрии по традиции елку украшают игрушками, сделанными из шоколада и мармелада. Хорошая примета, нарядившись в праздничную одежду, сесть всей семьей за праздничный стол. В рождественскую ночь испанцы проводят народные гулянья – в частности, собравшись у входа в храм перед началом мессы, люди берутся за руки, поют и танцуют. Рождественское застолье Для католиков Рождество – главный семейный праздник. В Рождество на праздничный стол, за которым по традиции собирается вся семья, подают особые блюда – традиционные для каждой страны. Во Франции на Рождество готовят индейку, запеченную в белом вине. В Англии запекают индейку под соусом из крыжовника, а в США – под клюквенным. В Дании, по обычаю, на Рождество готовят утку или гуся, фаршированного яблоками, а в Германии просто жаренного гуся. По обычаю, греки в Рождество подают индейку в вине, а ирландцы – индейку или окорок. По обычаю, христиане-католики в Китае подают на Рождество утку по-пекински. А вот в Венгрии, Австрии и многих балканских странах подавать птицу в праздник плохая примета – счастье может улететь. Кровяную колбасу и копченное мясо обычно едят на Рождество в некоторых скандинавских странах. Рыба является главным блюдом на Рождество в некоторых областях Норвегии, хотя есть и такие семьи, которые готовят в праздник индейку. Итальянцы предпочитают в Рождество рыбу и морепродукты, а португальцы – блюдо из сушеной соленой трески, баккалао. Испанцы, по обычаю, в Рождество жарят на вертеле молочного поросенка. В Бельгии есть традиция кушать в Рождество телячью колбасу с трюфелями. В Голландии подают оленину или дичь, а в Люксембурге – кровяную колбасу. В Чехии рождественский стол не обходится без рыбы. По давней католической традиции в Рождественскую ночь некоторые семьи приглашают за свой стол одиноких стариков и бедных людей. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки