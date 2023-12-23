https://sputnik-georgia.ru/20231223/liderov-alt-info-zaderzhali-za-sozhzhenie-flaga-es-u-zdaniya-merii-tbilisi-285171896.html

Лидеров "Альт-инфо" задержали за сожжение флага ЕС у здания мэрии Тбилиси

Лидеров "Альт-инфо" задержали за сожжение флага ЕС у здания мэрии Тбилиси

За оскорбление флагов ЕС и НАТО в Грузии предусмотрен солидный штраф 23.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Лидеров "Консервативного движения", созданного на базе организации "Альт Инфо", Зураба Махарадзе и Ираклия Мартыненко задержали в Тбилиси после сожжения флага Евросоюза, установленного у здания столичной мэрии. Поступок лидеры консерваторов объяснили солидарностью со своим сторонником и активистом Лашей Шарухия, которого на днях задержали в городе Мцхета после сожжения флага ЕС. Его обвинили в "уничтожении госсобственности общественно опасным способом". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет. Шарухия сжег флаг ЕС после того, как 14 декабря Грузии был присвоен статус страны-кандидата в ЕС. Махарадзе и Мартыненко лично сообщили правоохранителям об инциденте. Их доставили в отделение полиции. После того, как стало известно о задержании Шарухия, в соцсети появились десятки видео сторонников "Консервативного движения", среди которых и люди в рясе, сжигающие на камеру флаг ЕС. За оскорбление флагов ЕС и НАТО в стране с января 2022 года предусмотрен штраф – 1 тысяча лари ($370), при повторном правонарушении – 2 тысячи лари ($740) или 15 суток ареста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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