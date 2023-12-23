https://sputnik-georgia.ru/20231223/nazvany-luchshie-sportsmeny-gruzii-2023-goda-285172167.html

Названы лучшие спортсмены Грузии 2023 года

Названы лучшие спортсмены Грузии 2023 года

Лучшим спортсменом года признан тяжелоатлет Лаша Талахадзе 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T13:19+0400

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нок

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов страны 2023 года в десяти традиционных номинациях – среди победителей тяжелоатлет, двукратный Олимпийский чемпион Лаша Талахадзе и выступающая за нашу страну русская фигуристка-одиночница Анастасия Губанова. Церемония по итогам уходящего года прошла в отеле Pullman Tbilisi Axis Towers. Победителями десяти номинаций НОК стали: Награда за особый вклад в грузинскую спортивную журналистику досталась Давиду Клибадзе.Лучший спортсмен в командных видах спорта – Торнике Шенгелия (капитан сборной Грузии по баскетболу) Награда за стабильно высокие спортивные результаты на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Европейских играх досталась саблисту Сандро Базадзе.Лучшим спортсменом года признан тяжелоатлет Лаша Талахадзе, который в 2023 году выиграл золото чемпионатов мира и Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, европа, лаша талахадзе, анастасия губанова, торнике шенгелия, нок