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Названы лучшие спортсмены Грузии 2023 года
Названы лучшие спортсмены Грузии 2023 года
Лучшим спортсменом года признан тяжелоатлет Лаша Талахадзе 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T13:19+0400
2023-12-23T13:19+0400
2023-12-23T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов страны 2023 года в десяти традиционных номинациях – среди победителей тяжелоатлет, двукратный Олимпийский чемпион Лаша Талахадзе и выступающая за нашу страну русская фигуристка-одиночница Анастасия Губанова. Церемония по итогам уходящего года прошла в отеле Pullman Tbilisi Axis Towers. Победителями десяти номинаций НОК стали: Награда за особый вклад в грузинскую спортивную журналистику досталась Давиду Клибадзе.Лучший спортсмен в командных видах спорта – Торнике Шенгелия (капитан сборной Грузии по баскетболу) Награда за стабильно высокие спортивные результаты на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Европейских играх досталась саблисту Сандро Базадзе.Лучшим спортсменом года признан тяжелоатлет Лаша Талахадзе, который в 2023 году выиграл золото чемпионатов мира и Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, европа, лаша талахадзе, анастасия губанова, торнике шенгелия, нок
спорт, грузия, новости, европа, лаша талахадзе, анастасия губанова, торнике шенгелия, нок
Названы лучшие спортсмены Грузии 2023 года
Лучшим спортсменом года признан тяжелоатлет Лаша Талахадзе
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов страны 2023 года в десяти традиционных номинациях – среди победителей тяжелоатлет, двукратный Олимпийский чемпион Лаша Талахадзе и выступающая за нашу страну русская фигуристка-одиночница Анастасия Губанова.
Церемония по итогам уходящего года прошла в отеле Pullman Tbilisi Axis Towers.
Победителями десяти номинаций НОК стали:
Открытие года – "Олимпийская надежда" (девушки) – Мариам Рагимова (прыжки на батуте)
Открытие года – "Олимпийская надежда" (юноши) – Георгий Тохадзе (греко-римская борьба)
Лучшая спортивная команда – сборная Грузии по дзюдо
Награда за особый вклад в грузинскую спортивную журналистику досталась Давиду Клибадзе.
Лучший спортсмен в командных видах спорта – Торнике Шенгелия (капитан сборной Грузии по баскетболу)
Лучшая спортсменка Грузии – Анастасия Губанова (фигурное катание)
Лучший тренер Грузии – Лаша Гуджеджиани (тренер сборной Грузии по дзюдо)
Гордость грузинского спорта – Нино Салуквадзе (стрельба из пистолета).
Награда за стабильно высокие спортивные результаты на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Европейских играх досталась саблисту Сандро Базадзе.
Лучшим спортсменом года признан тяжелоатлет Лаша Талахадзе, который в 2023 году выиграл золото чемпионатов мира и Европы.