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Перевал Паравани закрыт из-за снегопада
Перевал Паравани закрыт из-за снегопада
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T18:01+0400
2023-12-23T18:01+0400
2023-12-23T18:30+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для всех видов автотранспорта из-за снегопада и плохой видимости, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение действует на участке с 94 по 110 километр трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках трассы движение транспортных средств свободное. Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов использовать зимние шины, проверять исправность транспорта и соблюдать установленные на автомобильных дорогах режимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Перевал Паравани закрыт из-за снегопада
18:01 23.12.2023 (обновлено: 18:30 23.12.2023)
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для всех видов автотранспорта из-за снегопада и плохой видимости, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение действует на участке с 94 по 110 километр трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
На остальных участках трассы движение транспортных средств свободное.
Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов использовать зимние шины, проверять исправность транспорта и соблюдать установленные на автомобильных дорогах режимы.