https://sputnik-georgia.ru/20231223/pereval-paravani-zakryt-dlya-vsekh-vidov-transporta-iz-za-nepogody-285176458.html

Перевал Паравани закрыт из-за снегопада

Перевал Паравани закрыт из-за снегопада

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T18:01+0400

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грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для всех видов автотранспорта из-за снегопада и плохой видимости, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение действует на участке с 94 по 110 километр трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках трассы движение транспортных средств свободное. Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов использовать зимние шины, проверять исправность транспорта и соблюдать установленные на автомобильных дорогах режимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог