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Развитие городов и курортов Грузии: экономический совет подвел итоги работы

Развитие городов и курортов Грузии: экономический совет подвел итоги работы

На пятилетнюю программу из госбюджета выделен 1 миллиард лари 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Этапы выполнения госпрограммы развития городов и курортов Грузии обсудили члены экономического совета на заседании под руководством премьера Ираклия Гарибашвили, сообщает пресс-служба правительства. Программа стартовала в 2023 году по решению премьер-министра. На первом этапе были выбраны десять локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местиа и Казбеги. На пятилетнюю программу из госбюджета выделен 1 миллиард лари. В частности, экономический совет подробно обсудил проект развития курорта Гонио (близ Батуми). Согласно представленной концепции, значительные инвестиции направят на устойчивое развитие территории, включающей в себя гостиничные и жилые комплексы, торговые центры, рекреационную и спортивную инфраструктуру.В ходе реализации проекта трудоустроят несколько десятков тысяч человек. Глава правительства также заслушал информацию о текущих и планируемых мероприятиях по переписи населения в 2024 году. Было подчеркнуто, что перепись пройдет с учетом международных рекомендаций. Последний раз перепись населения Грузии проводилась в 2014 году. Тогда население страны составило 3 713 804 человека. В рамках госпрограммы будут обновлены историческая часть Боржоми и центральный парк. Будет обустроен центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера, будет построен новый бульвар в Зугдиди и отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили. В Телави будет отремонтирована древняя крепость "Батонис цихе" и ее окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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