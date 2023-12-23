https://sputnik-georgia.ru/20231223/so-stseny-v-bolnitsu-pianistku-na-zapade-gruzii-gospitalizirovali-s-perelomami-285177421.html

Со сцены в больницу: пианистку на западе Грузии госпитализировали с переломами

Со сцены в больницу: пианистку на западе Грузии госпитализировали с переломами

Подготовка к новогоднему выступлению завершилась травмой 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Пианистка Ирина Солтиш была доставлена в клинику города Озургети (регион Гурия) на западе Грузии, после того как во время подготовки к выступлению на женщину упала декорация, сообщают местные СМИ.Инцидент произошел в субботу на площади в центре города, где установлена сцена к новогодним выступлениям артистов. На ногу женщине упал экран. По его словам, пациентке наложили гипс, ее скоро выпишут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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