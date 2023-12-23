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Со сцены в больницу: пианистку на западе Грузии госпитализировали с переломами
Со сцены в больницу: пианистку на западе Грузии госпитализировали с переломами
Подготовка к новогоднему выступлению завершилась травмой 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Пианистка Ирина Солтиш была доставлена в клинику города Озургети (регион Гурия) на западе Грузии, после того как во время подготовки к выступлению на женщину упала декорация, сообщают местные СМИ.Инцидент произошел в субботу на площади в центре города, где установлена сцена к новогодним выступлениям артистов. На ногу женщине упал экран. По его словам, пациентке наложили гипс, ее скоро выпишут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия
Со сцены в больницу: пианистку на западе Грузии госпитализировали с переломами
20:02 23.12.2023 (обновлено: 20:33 23.12.2023)
Подготовка к новогоднему выступлению завершилась травмой
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Пианистка Ирина Солтиш была доставлена в клинику города Озургети (регион Гурия) на западе Грузии, после того как во время подготовки к выступлению на женщину упала декорация, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в субботу на площади в центре города, где установлена сцена к новогодним выступлениям артистов. На ногу женщине упал экран.
"У пациентки травма нижней конечности. Имеется вывих большеберцовой кости. Состояние удовлетворительное", – рассказал СМИ врач клиники "Медальфа".
По его словам, пациентке наложили гипс, ее скоро выпишут.