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В одном из тбилисских баров произошел пожар
В одном из тбилисских баров произошел пожар
В результате инцидента никто не пострадал 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T20:42+0400
2023-12-23T20:42+0400
2023-12-23T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Пожар вспыхнул в одном из баров на улице Хорава в Верийском районе Тбилиси, сообщает Служба по управлению ЧС Грузии. По словам очевидцев, пожар вспыхнул в подвале бара. На момент инцидента объект был закрыт. Несмотря на это, внутри находился один человек, которого своевременно эвакуировали.К этому моменту огонь ликвидирован.На месте были мобилизованы пожарные и патрульная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
В одном из тбилисских баров произошел пожар
В результате инцидента никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Пожар вспыхнул в одном из баров на улице Хорава в Верийском районе Тбилиси, сообщает Служба по управлению ЧС Грузии.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул в подвале бара. На момент инцидента объект был закрыт. Несмотря на это, внутри находился один человек, которого своевременно эвакуировали.
К этому моменту огонь ликвидирован.
На месте были мобилизованы пожарные и патрульная полиция.