https://sputnik-georgia.ru/20231223/v-odnom-iz-tbilisskikh-barov-proizoshel-pozhar-285177685.html

В одном из тбилисских баров произошел пожар

В одном из тбилисских баров произошел пожар

В результате инцидента никто не пострадал 23.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Пожар вспыхнул в одном из баров на улице Хорава в Верийском районе Тбилиси, сообщает Служба по управлению ЧС Грузии. По словам очевидцев, пожар вспыхнул в подвале бара. На момент инцидента объект был закрыт. Несмотря на это, внутри находился один человек, которого своевременно эвакуировали.К этому моменту огонь ликвидирован.На месте были мобилизованы пожарные и патрульная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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