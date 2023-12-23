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"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто
"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто
Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин для всех видов автотранспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно. Движение грузовиков на участке Гудаури-Коби было запрещено с ночи 22 декабря. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто
15:22 23.12.2023 (обновлено: 16:06 23.12.2023)
Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин для всех видов автотранспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.
Движение грузовиков на участке Гудаури-Коби было запрещено с ночи 22 декабря.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.