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Голый король, Папа Римский с тортом и Илон Маск с сыном, повисшим на ноге – недельный юмор
Голый король, Папа Римский с тортом и Илон Маск с сыном, повисшим на ноге – недельный юмор
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T08:33+0400
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты
Голый король, Папа Римский с тортом и Илон Маск с сыном, повисшим на ноге – недельный юмор
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu
Женщина накладывает макияж на губы перед началом второго Международного фестиваля зимних традиций в Бухаресте.
Женщина накладывает макияж на губы перед началом второго Международного фестиваля зимних традиций в Бухаресте.
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti / Перейти в фотобанк
Международная выставка-форум "Россия".
Международная выставка-форум "Россия".
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск смотрит на детей, когда они пробуют торт в Ватикане.
Папа Римский Франциск смотрит на детей, когда они пробуют торт в Ватикане.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Член краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в ледяной полынье на реке Енисей.
Член краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в ледяной полынье на реке Енисей.
© AP Photo / Ginnette Riquelme
Монахиня Мария де Хесус Фрейл из Мексики опускает голову в кастрюлю, чтобы понюхать еду.
Монахиня Мария де Хесус Фрейл из Мексики опускает голову в кастрюлю, чтобы понюхать еду.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкУчастница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" во время предновогоднего празднования с одноклубниками в Красноярске.
Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" во время предновогоднего празднования с одноклубниками в Красноярске.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанк
Заслуженные артисты России Вячеслав Ковалев в роли Голого короля и Евгений Парамонов в роли Первого министра в сцене из спектакля "Другая сказка".
Заслуженные артисты России Вячеслав Ковалев в роли Голого короля и Евгений Парамонов в роли Первого министра в сцене из спектакля "Другая сказка".
© AP Photo / Chris Pizzello
Комик Ацуко Окацука позирует на 21-й ежегодной церемонии вручения азиатско-американской премии в США.
Комик Ацуко Окацука позирует на 21-й ежегодной церемонии вручения азиатско-американской премии в США.
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина в костюме Санта-Клауса обнимает свой надувной костюм динозавра в Лондоне.
Мужчина в костюме Санта-Клауса обнимает свой надувной костюм динозавра в Лондоне.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Охранник помогает за кулисами сыну генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, обнимающему ногу своего отца.
Охранник помогает за кулисами сыну генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, обнимающему ногу своего отца.