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Голый король, Папа Римский с тортом и Илон Маск с сыном, повисшим на ноге – недельный юмор
Голый король, Папа Римский с тортом и Илон Маск с сыном, повисшим на ноге – недельный юмор
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 24.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты

Голый король, Папа Римский с тортом и Илон Маск с сыном, повисшим на ноге – недельный юмор

08:33 24.12.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

Женщина накладывает макияж на губы перед началом второго Международного фестиваля зимних традиций в Бухаресте.

Женщина накладывает макияж на губы перед началом второго Международного фестиваля зимних традиций в Бухаресте. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

Женщина накладывает макияж на губы перед началом второго Международного фестиваля зимних традиций в Бухаресте.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti / Перейти в фотобанк

Международная выставка-форум "Россия".

Международная выставка-форум &quot;Россия&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti
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Международная выставка-форум "Россия".

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Римский Франциск смотрит на детей, когда они пробуют торт в Ватикане.

Папа Римский Франциск смотрит на детей, когда они пробуют торт в Ватикане. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Римский Франциск смотрит на детей, когда они пробуют торт в Ватикане.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Член краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в ледяной полынье на реке Енисей.

Член краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде &quot;Мегаполюс&quot; купается в ледяной полынье на реке Енисей. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Член краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в ледяной полынье на реке Енисей.

© AP Photo / Ginnette Riquelme

Монахиня Мария де Хесус Фрейл из Мексики опускает голову в кастрюлю, чтобы понюхать еду.

Монахиня Мария де Хесус Фрейл из Мексики опускает голову в кастрюлю, чтобы понюхать еду. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ginnette Riquelme

Монахиня Мария де Хесус Фрейл из Мексики опускает голову в кастрюлю, чтобы понюхать еду.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкУчастница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" во время предновогоднего празднования с одноклубниками в Красноярске.
Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию во время предновогоднего празднования с одноклубниками в Красноярске - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Участница краевого спортивно-оздоровительного клуба по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" во время предновогоднего празднования с одноклубниками в Красноярске.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанк

Заслуженные артисты России Вячеслав Ковалев в роли Голого короля и Евгений Парамонов в роли Первого министра в сцене из спектакля "Другая сказка".

Заслуженные артисты России Вячеслав Ковалев в роли Голого короля и Евгений Парамонов в роли Первого министра в сцене из спектакля &quot;Другая сказка&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Заслуженные артисты России Вячеслав Ковалев в роли Голого короля и Евгений Парамонов в роли Первого министра в сцене из спектакля "Другая сказка".

© AP Photo / Chris Pizzello

Комик Ацуко Окацука позирует на 21-й ежегодной церемонии вручения азиатско-американской премии в США.

Комик Ацуко Окацука позирует на 21-й ежегодной церемонии вручения азиатско-американской премии в США. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Chris Pizzello

Комик Ацуко Окацука позирует на 21-й ежегодной церемонии вручения азиатско-американской премии в США.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Мужчина в костюме Санта-Клауса обнимает свой надувной костюм динозавра в Лондоне.

Мужчина в костюме Санта-Клауса обнимает свой надувной костюм динозавра в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Andreea Alexandru

Мужчина в костюме Санта-Клауса обнимает свой надувной костюм динозавра в Лондоне.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Охранник помогает за кулисами сыну генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, обнимающему ногу своего отца.

Охранник помогает за кулисами сыну генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, обнимающему ногу своего отца. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

Охранник помогает за кулисами сыну генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, обнимающему ногу своего отца.

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