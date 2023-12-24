Победители и ТОП-101 конкурса 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Огонь и вода", сделанная фотографом Блейком Рэндаллом, Канада.
Снимок "Огонь и вода", сделанная фотографом Блейком Рэндаллом, Канада.
Снимок "Выбор" фотографа Тони Хьюитта, Австралия.
Снимок "Выбор" фотографа Тони Хьюитта, Австралия.
Снимок "Морской цветник", фотографа Нхан Цао Ки, Вьетнам.
Снимок "Морской цветник", фотографа Нхан Цао Ки, Вьетнам.
Снимок "Холодная пустыня", фотографа Химадри Бхуяна, Индия.
Снимок "Холодная пустыня", фотографа Химадри Бхуяна, Индия.
Снимок "Узоры солнечного света", фотографа Эндрю Мельзински, Канада.
Снимок "Узоры солнечного света", фотографа Эндрю Мельзински, Канада.
Снимок "Летящие светлячки", фотографа Ширли Вунг, Тайвань.
Снимок "Летящие светлячки", фотографа Ширли Вунг, Тайвань.
Снимок "Арита", фотографа Джона Сигера, Великобритания.
Снимок "Арита", фотографа Джона Сигера, Великобритания.
Снимок "Кочаюйо", фотографа Маурисио Нареа Писарро, Чили.
Снимок "Кочаюйо", фотографа Маурисио Нареа Писарро, Чили.
Снимок "Ледниковая шапка Аустфонна", фотографа Томаса Виджаяна, Канада.
Снимок "Ледниковая шапка Аустфонна", фотографа Томаса Виджаяна, Канада.
Снимок "Древо жизни", фотографа Изабеллы Табакки, Италия.
Снимок "Древо жизни", фотографа Изабеллы Табакки, Италия.
Снимок "Водопад в проливе", фотографа Хавьера Эньюто Гарсиа, Испания.
Снимок "Водопад в проливе", фотографа Хавьера Эньюто Гарсиа, Испания.
Снимок "Лесное сокровище", фотографа Ютаро Хаяси, Япония.
Снимок "Лесное сокровище", фотографа Ютаро Хаяси, Япония.
Снимок "Зимняя история", фотографа Такахаси Хирото, Япония.
Снимок "Зимняя история", фотографа Такахаси Хирото, Япония.
Снимок "Трехмерная рамка света" фотографа Мэтта Мейзенхаймера, США.
Снимок "Трехмерная рамка света" фотографа Мэтта Мейзенхаймера, США.
Снимок "Искривленная ночь" фотографа Мохаммеда Фадлани, Оман.
Снимок "Искривленная ночь" фотографа Мохаммеда Фадлани, Оман.