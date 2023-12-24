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Победители и ТОП-101 конкурса 10th International Landscape Photographer of the Year
Победители и ТОП-101 конкурса 10th International Landscape Photographer of the Year
Организаторы International Landscape Photographer of the Year (ILPOTY) подвели итоги 2023 года. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки ландшафтной... 24.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, фотография, фотоконкурс, в мире

Победители и ТОП-101 конкурса 10th International Landscape Photographer of the Year

15:44 24.12.2023
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Организаторы International Landscape Photographer of the Year (ILPOTY) подвели итоги 2023 года. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки ландшафтной фотографии
© photo : Blake Randall/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Огонь и вода", сделанная фотографом Блейком Рэндаллом, Канада.

Снимок &quot;Огонь и вода&quot;, сделанная фотографом Блейком Рэндаллом, Канада. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Blake Randall/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Огонь и вода", сделанная фотографом Блейком Рэндаллом, Канада.

© photo : Tony Hewitt/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Выбор" фотографа Тони Хьюитта, Австралия.

Снимок &quot;Выбор&quot; фотографа Тони Хьюитта, Австралия. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Tony Hewitt/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Выбор" фотографа Тони Хьюитта, Австралия.

© photo : Nhan Cao Ky/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Морской цветник", фотографа Нхан Цао Ки, Вьетнам.

Снимок &quot;Морской цветник&quot;, фотографа Нхан Цао Ки, Вьетнам. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Nhan Cao Ky/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Морской цветник", фотографа Нхан Цао Ки, Вьетнам.

© photo : Himadri Bhuyan/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Холодная пустыня", фотографа Химадри Бхуяна, Индия.

Снимок &quot;Холодная пустыня&quot;, фотографа Химадри Бхуяна, Индия. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Himadri Bhuyan/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Холодная пустыня", фотографа Химадри Бхуяна, Индия.

© photo : Andrew Mielzynski/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Узоры солнечного света", фотографа Эндрю Мельзински, Канада.

Снимок &quot;Узоры солнечного света&quot;, фотографа Эндрю Мельзински, Канада. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Andrew Mielzynski/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Узоры солнечного света", фотографа Эндрю Мельзински, Канада.

© photo : Shirley Wung/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Летящие светлячки", фотографа Ширли Вунг, Тайвань.

Снимок &quot;Летящие светлячки&quot;, фотографа Ширли Вунг, Тайвань. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Shirley Wung/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Летящие светлячки", фотографа Ширли Вунг, Тайвань.

© photo : John Seager/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Арита", фотографа Джона Сигера, Великобритания.

Снимок &quot;Арита&quot;, фотографа Джона Сигера, Великобритания. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : John Seager/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Арита", фотографа Джона Сигера, Великобритания.

© photo : Mauricio Narea Pizarro/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Кочаюйо", фотографа Маурисио Нареа Писарро, Чили.

Снимок &quot;Кочаюйо&quot;, фотографа Маурисио Нареа Писарро, Чили. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Mauricio Narea Pizarro/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Кочаюйо", фотографа Маурисио Нареа Писарро, Чили.

© photo : Thomas Vijayan/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Ледниковая шапка Аустфонна", фотографа Томаса Виджаяна, Канада.

Снимок &quot;Ледниковая шапка Аустфонна&quot;, фотографа Томаса Виджаяна, Канада. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Thomas Vijayan/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Ледниковая шапка Аустфонна", фотографа Томаса Виджаяна, Канада.

© photo : Isabella Tabacchi/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Древо жизни", фотографа Изабеллы Табакки, Италия.

Снимок &quot;Древо жизни&quot;, фотографа Изабеллы Табакки, Италия. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Isabella Tabacchi/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Древо жизни", фотографа Изабеллы Табакки, Италия.

© photo : Javier Enjuto Garcia/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Водопад в проливе", фотографа Хавьера Эньюто Гарсиа, Испания.

Снимок &quot;Водопад в проливе&quot;, фотографа Хавьера Эньюто Гарсиа, Испания. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Javier Enjuto Garcia/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Водопад в проливе", фотографа Хавьера Эньюто Гарсиа, Испания.

© photo : Yutaro Hayashi/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Лесное сокровище", фотографа Ютаро Хаяси, Япония.

Снимок &quot;Лесное сокровище&quot;, фотографа Ютаро Хаяси, Япония. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Yutaro Hayashi/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Лесное сокровище", фотографа Ютаро Хаяси, Япония.

© photo : Takahashi Hiroto/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Зимняя история", фотографа Такахаси Хирото, Япония.

Снимок &quot;Зимняя история&quot;, фотографа Такахаси Хирото, Япония. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Takahashi Hiroto/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Зимняя история", фотографа Такахаси Хирото, Япония.

© photo : Matt Meisenheimer /The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Трехмерная рамка света" фотографа Мэтта Мейзенхаймера, США.

Снимок &quot;Трехмерная рамка света&quot; фотографа Мэтта Мейзенхаймера, США. - Sputnik Грузия
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© photo : Matt Meisenheimer /The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Трехмерная рамка света" фотографа Мэтта Мейзенхаймера, США.

© photo : Mohammed Fadhlani/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Искривленная ночь" фотографа Мохаммеда Фадлани, Оман.

Снимок &quot;Искривленная ночь&quot; фотографа Мохаммеда Фадлани, Оман. - Sputnik Грузия
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© photo : Mohammed Fadhlani/The 10th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Искривленная ночь" фотографа Мохаммеда Фадлани, Оман.

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