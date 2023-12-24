https://sputnik-georgia.ru/20231224/285187553.html

Попытка отмены русских бриллиантов оглушительно провалилась

Попытка отмены русских бриллиантов оглушительно провалилась

Ранее стало известно, что G7 и ЕС планируют запретить европейским ювелирам и огранщикам иметь дело с русскими алмазами 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T16:22+0400

2023-12-24T16:22+0400

2023-12-24T16:22+0400

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С этого момента международная корпорация De Beers делала все, только что в ногах не валялась и не мыла пол животом, чтобы такого рода идиотизм не случился, пишет колумнист РИА Новости.Однако разнообразные люди в сером не послушали специалистов и вновь выстрелили себе в ногу.Точнее, прошлись по этим ногам автоматной очередью.Запад лишил свою же собственную индустрию (De Beers — лидер на алмазном мировом рынке) доступа к трети требуемого ей ежегодно сырья. И если газ и нефть, редкоземы, как и прочие никели, алюминии и палладии, еще как-то и где-то надыбать, вероятно, можно, то найти мощные кимберлитовые трубки, да еще с соответствующим уровнем запасов алмазной руды, ни практически, ни теоретически не представляется возможным. Эла Кука понять можно — он несет ответственность за средства акционеров, за цифры оборота, за норму прибыли. Он не живет от одного собрания европейского украинствующего политпросвета и "пятиминуток ненависти" к России до другого похожего мероприятия.Малейшего колебания цен достаточно, чтобы столь тщательно и столь долго отстраиваемый De Beers рынок пришел в состояние дисбаланса. Речь идет о гипотетических потерях для корпорации, которые могут исчисляться миллиардами долларов или евро.И если в Брюсселе сидят временщики-бюрократы, поставленные править в местном "райском саду" такими же временщиками, но политиками, то в De Beers мыслят иными категориями. Недаром, что ли, и девиз там соответствующий: A diamond is forever ("Алмаз вечен").Чтобы понять уровень тотальной и политизированной некомпетентности тех, кто санкции в отношении русских алмазов разрабатывал, следует заметить, что якутские камни, идущие (или шедшие) на мировой рынок, как правило, были абсолютно исключительного качества.Антверпенские огранщики, которые к якутским алмазам относились буквально как к собственным детям, вряд ли оправятся от последствий запрета. Либо, если решат сохранить и сохраниться, им этот бан каким-то образом потребуется обходить. То есть этим степенным персонажам придется работать под дамокловым мечом возможного уголовного преследования.Брюссельские люди в сером, и близко не подходившие к витринам знаменитых ювелирных бутиков (а потому просто не понимавшие, что они творят, полагая, видимо, что алмазы — это как семечки, просто очень дорогие), решили ущучить нас. А на самом деле, во-первых, нанесли удар чудовищной и неодолимой силы по репутации De Beers, которая должна теперь бегать и прыгать по всему земному шару в поисках сырья, во-вторых, они крепко насолили огранщикам из Антверпена, которые увидят, что их товар и камушки плавно перемещаются на другие рынки и другие континенты (говорят, что в Индии их конкуренты уже несколько дней празднуют победу). Про то, что пострадают бюджеты европейских стран, можно уже не говорить — это и так понятно.Во всей этой ситуации образец стабильности и спокойствия — наша "Алроса". На ее работу и биржевые котировки, объявленные против нее же, санкции не оказали практически никакого влияния. Стоимость акций практически не колебалась.То, что в Европе недосчитаются поступлений в казну, — тоже не наша проблема ни разу. Как и то, что там, у De Beers, стоимость акций как раз падает. Падает настолько, что корпорация вынуждена распродавать свои запасы необработанных камней практически себе в убыток, чтобы поддержать в порядке бухгалтерию.И это, собственно, только начало неприятностей. Конечно, можно рассказать про "макроэкономические вызовы в эпоху кризиса", но желание спасти лицо уже не засчитывается. Дальше будет только труднее, хуже и менее прибыльно.Желание отменить русские бриллианты провалилось у политических временщиков, забывших, что вечна не только Россия, но и ее бриллианты.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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индия

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2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

аналитика, в мире, новости, брюссель, индия, европа, g7, россия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины