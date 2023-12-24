https://sputnik-georgia.ru/20231224/chem-torguyut-gruziya-i-rossiya-285161291.html

Чем торгуют Грузия и Россия?

Чем торгуют Грузия и Россия?

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2023 года составил 2,2 миллиарда долларов, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022... 24.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-24T20:00+0400

экономика

грузия

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грузино-российские отношения

инфографика

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Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот с Турцией в январе-ноябре 2023 года составил 2,7 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о товарообороте между странами.Примечательно, что товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика