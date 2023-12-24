https://sputnik-georgia.ru/20231224/kak-dolgo-prodlitsya-nepogoda-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-285190467.html
Как долго продлится непогода в Грузии – прогноз синоптиков
Как долго продлится непогода в Грузии – прогноз синоптиков
На этот период сохранятся ограничения на дорогах Грузии, введенные из-за плохой видимости, снегопада, угрозы схода лавин и гололеда 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T22:28+0400
2023-12-24T22:28+0400
2023-12-24T23:32+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274929686_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_bbc1d5145204f177ab4c00f4770c2582.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сложные метеорологические условия сохранятся на всей территории Грузии до второй половины 26 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По данным агентства, до вечера 26 декабря на территории страны ожидаются снегопады, туманы, метели, гололедица на дорогах и на море шторм до 6 баллов. По данным агентства, на этот период сохранятся ограничения на дорогах Грузии, введенные из-за плохой видимости, снегопада, угрозы схода лавин и гололеда. Кроме того, ожидаются сильные осадки в горах и возможные оползни и лавины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274929686_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_8d801296c1751448297001e3833a88df.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Как долго продлится непогода в Грузии – прогноз синоптиков
22:28 24.12.2023 (обновлено: 23:32 24.12.2023)
На этот период сохранятся ограничения на дорогах Грузии, введенные из-за плохой видимости, снегопада, угрозы схода лавин и гололеда
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сложные метеорологические условия сохранятся на всей территории Грузии до второй половины 26 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По данным агентства, до вечера 26 декабря на территории страны ожидаются снегопады, туманы, метели, гололедица на дорогах и на море шторм до 6 баллов.
По данным агентства, на этот период сохранятся ограничения на дорогах Грузии, введенные из-за плохой видимости, снегопада, угрозы схода лавин и гололеда.
Кроме того, ожидаются сильные осадки в горах и возможные оползни и лавины.