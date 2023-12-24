https://sputnik-georgia.ru/20231224/kak-dolgo-prodlitsya-nepogoda-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-285190467.html

Как долго продлится непогода в Грузии – прогноз синоптиков

Как долго продлится непогода в Грузии – прогноз синоптиков

На этот период сохранятся ограничения на дорогах Грузии, введенные из-за плохой видимости, снегопада, угрозы схода лавин и гололеда 24.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сложные метеорологические условия сохранятся на всей территории Грузии до второй половины 26 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По данным агентства, до вечера 26 декабря на территории страны ожидаются снегопады, туманы, метели, гололедица на дорогах и на море шторм до 6 баллов. По данным агентства, на этот период сохранятся ограничения на дорогах Грузии, введенные из-за плохой видимости, снегопада, угрозы схода лавин и гололеда. Кроме того, ожидаются сильные осадки в горах и возможные оползни и лавины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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