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https://sputnik-georgia.ru/20231224/kak-vy-planiruete-otmechat-novyy-god-284994807.html
Как вы планируете отмечать Новый год?
Как вы планируете отмечать Новый год?
24.12.2023, Sputnik Грузия
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опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос, опросы

Как вы планируете отмечать Новый год?

17:06 24.12.2023 (обновлено: 14:34 25.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerНовогоднее освещение в Тбилиси
Новогоднее освещение в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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