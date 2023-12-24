https://sputnik-georgia.ru/20231224/kategoricheski-s-goblinom-mobilizatsiya-uekhavshikh-ukraintsev-i-novaya-problema-ssha-285184939.html
Категорически с Гоблином: мобилизация уехавших украинцев и новая проблема США
Категорически с Гоблином: мобилизация уехавших украинцев и новая проблема США
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения о планах киевского режима мобилизовать украинцев за рубежом 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T09:20+0400
2023-12-24T09:20+0400
2023-12-24T10:14+0400
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А также, безразличие Киева к страшным потерям ВСУ и опасениях стран Балтии по поводу способности Запада защитить их от России. Кроме того, поговорили с нашим гостем о том, слушают ли выступления Путина на Западе и способны ли западные политики адекватно реагировать на сигналы российского президента, а также о проблемах Литвы, которые появились там после решения Германии разместить там свой контингент.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, киев, литва, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, киев, литва, видео
Категорически с Гоблином: мобилизация уехавших украинцев и новая проблема США
09:20 24.12.2023 (обновлено: 10:14 24.12.2023)
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения о планах киевского режима мобилизовать украинцев за рубежом
А также, безразличие Киева к страшным потерям ВСУ и опасениях стран Балтии по поводу способности Запада защитить их от России.
Кроме того, поговорили с нашим гостем о том, слушают ли выступления Путина на Западе и способны ли западные политики адекватно реагировать на сигналы российского президента, а также о проблемах Литвы, которые появились там после решения Германии разместить там свой контингент.