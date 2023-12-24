https://sputnik-georgia.ru/20231224/mezhdu-zapadom-i-vostokom-nastoyaschee-i-buduschee-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-285189168.html

Между Западом и Востоком: настоящее и будущее грузино-российских отношений

Между Западом и Востоком: настоящее и будущее грузино-российских отношений

Грузия на пороге в ЕС, итоги российско-грузинских отношений в 2023 году и прогноз на будущее 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T19:00+0400

2023-12-24T19:00+0400

2023-12-24T19:29+0400

грузия

политика

аналитика

европа

азербайджан

арно хидирбегишвили

васо капанадзе

владимир путин

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На эти актуальные темы поговорили эксперты и журналисты во время круглого стола "Грузия между Западом и Востоком. Какими будут грузино-российские отношения", организованного газетой "Свободная Грузия".Статус кандидата Грузии в ЕС – что он дает? Одна из актуальных тем в Грузии в последние дни – то, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в ЕС. Участники круглого стола сошлись во мнении, что Грузии на фоне предоставления статуса-кандидата в ЕС не стоит ориентироваться только на Запад, так как мир становится многополярным, поэтому внешняя политика Грузии должна стать более "реальной и адекватной". "Предоставление статуса Грузии ничего не дает, более того, обязует ее. Кроме того, нужно учесть, что статус кандидата может стать очень дальней перспективой, об этом можно сказать на примере Турции, которая почти четверть века ждет членства", – сказал эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. Главный редактор информационного агентства NewsPress Алеко Чубинидзе на ЕС пока также больших надежд не возлагает, отмечая, что пока ЕС будет больше требовать от Грузии, чем в реальности давать нам, хотя сам факт, по словам эксперта, приятен, как и безвизовый режим со странами ЕС для жителей Грузии. Россия и Грузия в 2023 году Что касается грузино-российских отношений, то в этом году, как отметил Чубинидзе, они были лучше, чем в 2022-м. "Что касается грузино-российских отношений, то самое главное в этом году – отмена визового режима. Не менее важный факт, что со стороны правительства Грузии ведется прагматическая политика, все решения принимаются исходя из интересов страны. Грузия не пошла на некоторые шаги, которые, возможно, ей предлагали. Думаю, что грузино-российские отношения в 2023 году были лучше, чем в 2022-м", – сказал Чубинидзе. Главный редактор информационного агентства NewsDay Авто Отинашвили также оценил предпринятые шаги в грузино-российских отношениях в этом году, назвав их облегчением для населения. "Отмена визового режима, восстановление авиасообщения – все это упрощает жизнь обычным людям. У населения есть выбор – свободно ездить в Европу или в Россию, а будущее покажет, на какие этапы мы перейдем в регионе и в мире в целом", – сказал Отинашвили. "Россия ждала взаимности"Так как главной темой обсуждения стали отношения Грузии и ее северного соседа, то не прокомментировать отношения двух стран не мог и политолог Арно Хидирбегишвили. Он назвал отмену визового режима и возобновление авиаперелетов "техническим вопросом", добавив, что Россия ждала от Грузии также шагов навстречу. "Не этого ждала от нас Россия 11 лет, она ждала взаимности. Прагматизм – это не дружба, это не взаимность. Прагматизм – я не буду воевать с Россией, потому что Россия меня победит, я не буду накладывать санкции на Россию, потому что "сдохну" от голода без российского хлеба и энергоносителей", – сказал Хидирбегишвили. А что касается пути Грузии к Евросоюзу – политолог попросил заметить, что ценности Грузии и Европы радикально отличаются друг от друга, поэтому ориентироваться на Запад не стоит. "Не будем забывать этот огромный океан, который я упомянул, для маленькой лодки, чем он опасен. Потому что все-таки это родина фашизма, инквизиции, антисемитизма, ювенальной юстиции, ЛГБТ-сообщества, однополых браков, эвтаназии и всего такого. Такие у нас ценности там и как это воспримет Грузия, сможет ли это все перенести – я очень сомневаюсь", – сказал Арно Хидирбегишвили. Солидарен с ним был и журналист, продюсер Отар Шаоршадзе, который обратил внимание на тот факт, насколько Грузия впишется экономически в Евросоюз. "Там (среди стран ЕС) существует вековая сопоставимость, отношения и установленные нормы работы. Поэтому насколько наша страна сможет вписаться в эти экономические отношения, на сегодняшний день я не могу понять. Европейский базар насыщен французскими, итальянскими, испанскими винами и продуктами, а как мы зайдем на этот рынок – мне не понятно. Речь идет только о вопросах гендерной свободы, а это мне ничего не дает. Грузинскому мужчине этому учиться не надо", – считает Шаоршадзе. Что будет дальше? Эксперты считают, что следующий год станет важным для Грузии, так как и в нашей стране, и в соседних России, Азербайджане, а также в США запланированы выборы, что даст Грузии возможность понять, какой курс развития взять на будущее. "2024 год станет очень важным для Грузии, даже если брать во внимание статус кандидата в ЕС, год будет важным также потому, что в Грузии пройдут парламентские выборы, также серьезные президентские выборы пройдут в России в марте, также в Азербайджане президентские выборы, в США. Исходя из всего этого, наверное, много чего уладится в 2024 году и станет понятным, куда должна идти наша страна и какой курс развития взять", – сказал Васо Капанадзе. По прогнозу Авто Отинашвили, выборы в России выиграет Владимир Путин, а в Грузии у власти по-прежнему останется "Грузинская мечта". Правительство, по его словам, продолжит тот же путь, что и раньше. Отинашвили подчеркнул, что в будущем Грузия должна научиться соблюдать свои интересы, как это делают все геополитические игроки региона и мира.

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грузия, политика, аналитика, европа, азербайджан, арно хидирбегишвили, васо капанадзе, владимир путин