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Общее образование в Грузии в цифрах
Общее образование в Грузии в цифрах
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные об общеобразовательных учреждениях страны за 2023/2024 учебный год 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T20:00+0400
2023-12-24T20:00+0400
2023-12-25T13:37+0400
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Так, согласно данным “Сакстата”, в Грузии функционирует 2 086 школ, что на шесть школ меньше, чем в прошлом учебном году. По регионам больше всего школ находится в регионе Имерети (17,1% от общего количества общеобразовательных учреждений). Между тем больше всего школьников учится в Тбилиси (35,5% от общего количества учеников). Всего в стране 634,3 тысячи учеников.В 2023 году среднюю школу окончили 47 291 ученика, что на 4,1% больше по сравнению с прошлым годом.Более подробную информацию об общем образовании в Грузии вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, сакстат, инфографика, инфографика
Общее образование в Грузии в цифрах
20:00 24.12.2023 (обновлено: 13:37 25.12.2023)
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные об общеобразовательных учреждениях страны за 2023/2024 учебный год
Так, согласно данным “Сакстата”, в Грузии функционирует 2 086 школ, что на шесть школ меньше, чем в прошлом учебном году. По регионам больше всего школ находится в регионе Имерети (17,1% от общего количества общеобразовательных учреждений). Между тем больше всего школьников учится в Тбилиси (35,5% от общего количества учеников). Всего в стране 634,3 тысячи учеников.
В 2023 году среднюю школу окончили 47 291 ученика, что на 4,1% больше по сравнению с прошлым годом.
Более подробную информацию об общем образовании в Грузии вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.