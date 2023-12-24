https://sputnik-georgia.ru/20231224/opasnosti-orientatsii-na-zapad-ekspert-o-razlichiyakh-v-tsennostyakh-mezhdu-gruziey-i-evropoy-285184498.html
Опасности ориентации на Запад: эксперт о различиях в ценностях между Грузией и Европой
Опасности ориентации на Запад: эксперт о различиях в ценностях между Грузией и Европой
Грузии не стоит ориентироваться на Запад, так как ценности Европы и Грузии отличаются друг от друга, сказал политолог Арно Хидирбегишвили во время круглого... 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T10:06+0400
2023-12-24T10:06+0400
2023-12-24T10:25+0400
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На мероприятии собрались грузинские политологи и журналисты, которые поговорили на тему развития грузино-российских отношений на фоне предоставления Грузии статуса-кандидата в ЕС.Политологи подчеркнули, что ценности грузинского народа и Европы далеки друг от друга, поэтому ориентироваться на Запад не стоит."Не будем забывать этот огромный океан, который я упомянул, для маленькой лодки, чем он опасен. Потому что, все-таки это родина фашизма, инквизиции, антисемитизма, ювенальной юстиции, ЛГБТ-сообщества, однополых браков, эвтаназии и всего такого. Такие у нас ценности там, и как это воспримет Грузия, сможет ли это все перенести – я очень сомневаюсь", - сказал политолог Арно Хидирбегишвили.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, арно хидирбегишвили, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, арно хидирбегишвили, видео
Опасности ориентации на Запад: эксперт о различиях в ценностях между Грузией и Европой
10:06 24.12.2023 (обновлено: 10:25 24.12.2023)
Грузии не стоит ориентироваться на Запад, так как ценности Европы и Грузии отличаются друг от друга, сказал политолог Арно Хидирбегишвили во время круглого стола "Грузия между Западом и Востоком"
На мероприятии собрались грузинские политологи и журналисты, которые поговорили на тему развития грузино-российских отношений на фоне предоставления Грузии статуса-кандидата в ЕС.
Политологи подчеркнули, что ценности грузинского народа и Европы далеки друг от друга, поэтому ориентироваться на Запад не стоит.
"Не будем забывать этот огромный океан, который я упомянул, для маленькой лодки, чем он опасен. Потому что, все-таки это родина фашизма, инквизиции, антисемитизма, ювенальной юстиции, ЛГБТ-сообщества, однополых браков, эвтаназии и всего такого. Такие у нас ценности там, и как это воспримет Грузия, сможет ли это все перенести – я очень сомневаюсь", - сказал политолог Арно Хидирбегишвили.