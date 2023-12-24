https://sputnik-georgia.ru/20231224/povrezhdenie-kontaktnoy-seti-paralizovalo-dvizhenie-na-zheleznoy-doroge-na-zapade-gruzii-285185375.html

Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии

Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии

Из-за инцидента задерживается несколько рейсов, однако движение будет полностью возобновлено к 12:00, говорится в заявлении ГЖД 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T10:48+0400

2023-12-24T10:48+0400

2023-12-24T11:06+0400

грузия

новости

происшествия

махинджаури

аджария

грузинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23449/60/234496025_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_48b49a0361eb15267f6ab9d668473fbd.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Из-за сильного западного ветра в Махинджаури упало дерево и повредило контактную сеть на железной дороге в Аджарии, говорится в заявлении Грузинской железной дороги (ГЖД). Ночью сильный ветер повалил на побережье Аджарии деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки. В документе отмечается, что из-за инцидента задерживается несколько рейсов, однако движение будет полностью возобновлено к 12:00. В ГЖД отметили, что пассажиры при желании могут вернуть свои билеты, стоимость которых будет полностью возмещена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

махинджаури

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, махинджаури, аджария, грузинская железная дорога