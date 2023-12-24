https://sputnik-georgia.ru/20231224/povrezhdenie-kontaktnoy-seti-paralizovalo-dvizhenie-na-zheleznoy-doroge-na-zapade-gruzii-285185375.html
Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии
Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии
Из-за инцидента задерживается несколько рейсов, однако движение будет полностью возобновлено к 12:00, говорится в заявлении ГЖД 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T10:48+0400
2023-12-24T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Из-за сильного западного ветра в Махинджаури упало дерево и повредило контактную сеть на железной дороге в Аджарии, говорится в заявлении Грузинской железной дороги (ГЖД). Ночью сильный ветер повалил на побережье Аджарии деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки. В документе отмечается, что из-за инцидента задерживается несколько рейсов, однако движение будет полностью возобновлено к 12:00. В ГЖД отметили, что пассажиры при желании могут вернуть свои билеты, стоимость которых будет полностью возмещена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, махинджаури, аджария, грузинская железная дорога
грузия, новости, происшествия, махинджаури, аджария, грузинская железная дорога
Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии
10:48 24.12.2023 (обновлено: 11:06 24.12.2023)
Из-за инцидента задерживается несколько рейсов, однако движение будет полностью возобновлено к 12:00, говорится в заявлении ГЖД
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Из-за сильного западного ветра в Махинджаури упало дерево и повредило контактную сеть на железной дороге в Аджарии, говорится в заявлении Грузинской железной дороги (ГЖД).
Ночью сильный ветер повалил на побережье Аджарии деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки.
"Всю ночь работали сотрудники Грузинской железной дороги. Ожидается, что работы по очистке пути будут завершены через несколько часов", – говорится в сообщении.
В документе отмечается, что из-за инцидента задерживается несколько рейсов, однако движение будет полностью возобновлено к 12:00.
В ГЖД отметили, что пассажиры при желании могут вернуть свои билеты, стоимость которых будет полностью возмещена.