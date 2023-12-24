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https://sputnik-georgia.ru/20231224/skolko-piva-pyut-v-gruzii---dannye-issledovaniya-285186864.html
Сколько пива пьют в Грузии – данные исследования
Сколько пива пьют в Грузии – данные исследования
Экспорт пив за 11 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов, говорится в исследовании 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T14:04+0400
2023-12-24T14:22+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Потребление пива в Грузии в 2023 году составило 45 литров на одного человека, говорится в исследовании рынка пива компанией Galt &amp; Taggart. Согласно исследованию, в Грузии в 2023 году потребление пива достигнет 133 миллионов литров, что на 1,2% выше аналогичного показателя 2022 года. Согласно данным компании, 92% потребности пива в Грузии покрывается пивом местного производства – остальную часть составляет пиво, импортированное из Германии, России и Бельгии. При этом производство пива в период с 2016 по 2023 год выросло на 3% и в 2023 году составит 126 миллионов литров. Экспорт пива, по данным Galt &amp; Taggart за 11 месяцев 2023 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов. По прогнозам экспертов, до конца года эта цифра вырастет до 8,5 миллиона. Основные страны-импортеры грузинского пива – Казахстан и другие страны СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, пиво
экономика, грузия, новости, пиво

Сколько пива пьют в Грузии – данные исследования

14:04 24.12.2023 (обновлено: 14:22 24.12.2023)
© photo: Sputnik / Varvara Hertier / Перейти в фотобанкПивоваренный завод компании "САН ИнБев" в Ивановской области
Пивоваренный завод компании САН ИнБев в Ивановской области - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2023
© photo: Sputnik / Varvara Hertier
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Экспорт пив за 11 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Потребление пива в Грузии в 2023 году составило 45 литров на одного человека, говорится в исследовании рынка пива компанией Galt & Taggart.
Согласно исследованию, в Грузии в 2023 году потребление пива достигнет 133 миллионов литров, что на 1,2% выше аналогичного показателя 2022 года.
Согласно данным компании, 92% потребности пива в Грузии покрывается пивом местного производства – остальную часть составляет пиво, импортированное из Германии, России и Бельгии.
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1 марта, 10:49
При этом производство пива в период с 2016 по 2023 год выросло на 3% и в 2023 году составит 126 миллионов литров.
Экспорт пива, по данным Galt & Taggart за 11 месяцев 2023 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов. По прогнозам экспертов, до конца года эта цифра вырастет до 8,5 миллиона. Основные страны-импортеры грузинского пива – Казахстан и другие страны СНГ.
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