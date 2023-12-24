https://sputnik-georgia.ru/20231224/skolko-piva-pyut-v-gruzii---dannye-issledovaniya-285186864.html

Сколько пива пьют в Грузии – данные исследования

Сколько пива пьют в Грузии – данные исследования

Экспорт пив за 11 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов, говорится в исследовании 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T14:04+0400

2023-12-24T14:04+0400

2023-12-24T14:22+0400

экономика

грузия

новости

пиво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23686/00/236860076_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_864cbf7929cbd8b1ab20edeff894c0ac.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Потребление пива в Грузии в 2023 году составило 45 литров на одного человека, говорится в исследовании рынка пива компанией Galt & Taggart. Согласно исследованию, в Грузии в 2023 году потребление пива достигнет 133 миллионов литров, что на 1,2% выше аналогичного показателя 2022 года. Согласно данным компании, 92% потребности пива в Грузии покрывается пивом местного производства – остальную часть составляет пиво, импортированное из Германии, России и Бельгии. При этом производство пива в период с 2016 по 2023 год выросло на 3% и в 2023 году составит 126 миллионов литров. Экспорт пива, по данным Galt & Taggart за 11 месяцев 2023 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов. По прогнозам экспертов, до конца года эта цифра вырастет до 8,5 миллиона. Основные страны-импортеры грузинского пива – Казахстан и другие страны СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, пиво