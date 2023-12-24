Сколько пива пьют в Грузии – данные исследования

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Потребление пива в Грузии в 2023 году составило 45 литров на одного человека, говорится в исследовании рынка пива компанией Galt & Taggart. Согласно исследованию, в Грузии в 2023 году потребление пива достигнет 133 миллионов литров, что на 1,2% выше аналогичного показателя 2022 года. Согласно данным компании, 92% потребности пива в Грузии покрывается пивом местного производства – остальную часть составляет пиво, импортированное из Германии, России и Бельгии. При этом производство пива в период с 2016 по 2023 год выросло на 3% и в 2023 году составит 126 миллионов литров. Экспорт пива, по данным Galt & Taggart за 11 месяцев 2023 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов. По прогнозам экспертов, до конца года эта цифра вырастет до 8,5 миллиона. Основные страны-импортеры грузинского пива – Казахстан и другие страны СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Экспорт пив за 11 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Потребление пива в Грузии в 2023 году составило 45 литров на одного человека, говорится в исследовании рынка пива компанией Galt & Taggart.
Согласно исследованию, в Грузии в 2023 году потребление пива достигнет 133 миллионов литров, что на 1,2% выше аналогичного показателя 2022 года.
Согласно данным компании, 92% потребности пива в Грузии покрывается пивом местного производства – остальную часть составляет пиво, импортированное из Германии, России и Бельгии.
Тест
Тест: что вы знаете о пиве
1 марта, 10:49
При этом производство пива в период с 2016 по 2023 год выросло на 3% и в 2023 году составит 126 миллионов литров.
Экспорт пива, по данным Galt & Taggart за 11 месяцев 2023 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 98,7% и составил 7,9 миллиона долларов. По прогнозам экспертов, до конца года эта цифра вырастет до 8,5 миллиона. Основные страны-импортеры грузинского пива – Казахстан и другие страны СНГ.