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Следите за газовыми приборами!
Следите за газовыми приборами!
В Грузии холодная зимняя погода, и население Тбилиси включило нагревательные приборы, работающие на газе 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T13:16+0400
2023-12-24T13:16+0400
2023-12-25T13:40+0400
карикатуры
газ
утечка газа
тбилиси
происшествия
мультимедиа
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Недавно в районе Вазисубани произошел взрыв в жилом доме, вызванный утечкой газа. При этом к населению столицы не раз обращались представители газовой компании и мэрии Тбилиси с призывом регулярно проверять и проводить диагностику газовых приборов, чтобы в дальнейшем избежать трагических последствий. Хотя в течение последних лет все больше жителей столицы стали устанавливать датчики утечки газа, а для новых домов это является стандартом, это пока не решает проблему в целом. Остается только надеяться на внимательность и осторожность тех, кто пользуется газовыми приборами, особенно в зимний период.
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газ, утечка газа, тбилиси, происшествия, мультимедиа
газ, утечка газа, тбилиси, происшествия, мультимедиа
Следите за газовыми приборами!
13:16 24.12.2023 (обновлено: 13:40 25.12.2023)
В Грузии холодная зимняя погода, и население Тбилиси включило нагревательные приборы, работающие на газе
Недавно в районе Вазисубани произошел взрыв в жилом доме, вызванный утечкой газа. При этом к населению столицы не раз обращались представители газовой компании и мэрии Тбилиси с призывом регулярно проверять и проводить диагностику газовых приборов, чтобы в дальнейшем избежать трагических последствий.
Хотя в течение последних лет все больше жителей столицы стали устанавливать датчики утечки газа, а для новых домов это является стандартом, это пока не решает проблему в целом. Остается только надеяться на внимательность и осторожность тех, кто пользуется газовыми приборами, особенно в зимний период.