https://sputnik-georgia.ru/20231224/sledite-za-gazovymi-priborami-283674283.html

Следите за газовыми приборами!

Следите за газовыми приборами!

В Грузии холодная зимняя погода, и население Тбилиси включило нагревательные приборы, работающие на газе 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T13:16+0400

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карикатуры

газ

утечка газа

тбилиси

происшествия

мультимедиа

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Недавно в районе Вазисубани произошел взрыв в жилом доме, вызванный утечкой газа. При этом к населению столицы не раз обращались представители газовой компании и мэрии Тбилиси с призывом регулярно проверять и проводить диагностику газовых приборов, чтобы в дальнейшем избежать трагических последствий. Хотя в течение последних лет все больше жителей столицы стали устанавливать датчики утечки газа, а для новых домов это является стандартом, это пока не решает проблему в целом. Остается только надеяться на внимательность и осторожность тех, кто пользуется газовыми приборами, особенно в зимний период.

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газ, утечка газа, тбилиси, происшествия, мультимедиа