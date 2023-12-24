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В 2024 году лекарства для населения Грузии станут доступнее – Минздрав
В 2024 году лекарства для населения Грузии станут доступнее – Минздрав
Возможность прямых закупок позволяет гражданам и государству экономить до 40% стоимости лекарств, заявила замминистра 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T21:47+0400
2023-12-24T21:47+0400
2023-12-24T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Медикаменты станут еще доступнее для населения Грузии, благодаря новым программам правительства, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния. Власти Грузии с 2022 года активно работают в направлении доступности медикаментов – упрощен ввоз дешевых медикаментов из Турции, введена максимальная планка цен на более 7 тысяч наименований лекарств, среди которых как предназначенные для вас лечения хронических заболеваний, так и необходимые для оказания экстренной помощи. Возможность же прямых закупок позволяет гражданам и государству экономить до 40% стоимости лекарств, я имею в виду химиотерапию и другие дорогостоящие лекарства, добавила замминистра. С 1 января государство сможет закупать фармацевтическую продукцию по существенно низкой стоимости на особых условиях, путем прямых переговоров с производителем или обладателем торговой лицензии. Этим будет расширен доступ к инновационным фармацевтическим продуктам путем их приобретения на особых условиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
новости, грузия, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
В 2024 году лекарства для населения Грузии станут доступнее – Минздрав
21:47 24.12.2023 (обновлено: 21:54 24.12.2023)
Возможность прямых закупок позволяет гражданам и государству экономить до 40% стоимости лекарств, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Медикаменты станут еще доступнее для населения Грузии, благодаря новым программам правительства, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.
Власти Грузии с 2022 года активно работают в направлении доступности медикаментов – упрощен ввоз дешевых медикаментов из Турции, введена максимальная планка цен на более 7 тысяч наименований лекарств, среди которых как предназначенные для вас лечения хронических заболеваний, так и необходимые для оказания экстренной помощи.
"С 2024 года планируются весьма конкретные меры в направлении улучшения доступа к лекарствам. В программу всеобщего здравоохранения будет внедрен новый компонент по выявлению заболеваний на ранней стадии, особенно онкологических, который будет охватывать дорогостоящие рентгенологические исследования для пациентов, которым необходимо подтверждение того, что это действительно рак и так, чтобы правильно назначить лечение", – сказала Габуния.
Возможность же прямых закупок позволяет гражданам и государству экономить до 40% стоимости лекарств, я имею в виду химиотерапию и другие дорогостоящие лекарства, добавила замминистра.
С 1 января государство сможет закупать фармацевтическую продукцию по существенно низкой стоимости на особых условиях, путем прямых переговоров с производителем или обладателем торговой лицензии. Этим будет расширен доступ к инновационным фармацевтическим продуктам путем их приобретения на особых условиях.