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В 2024 году лекарства для населения Грузии станут доступнее – Минздрав

В 2024 году лекарства для населения Грузии станут доступнее – Минздрав

Возможность прямых закупок позволяет гражданам и государству экономить до 40% стоимости лекарств, заявила замминистра 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Медикаменты станут еще доступнее для населения Грузии, благодаря новым программам правительства, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния. Власти Грузии с 2022 года активно работают в направлении доступности медикаментов – упрощен ввоз дешевых медикаментов из Турции, введена максимальная планка цен на более 7 тысяч наименований лекарств, среди которых как предназначенные для вас лечения хронических заболеваний, так и необходимые для оказания экстренной помощи. Возможность же прямых закупок позволяет гражданам и государству экономить до 40% стоимости лекарств, я имею в виду химиотерапию и другие дорогостоящие лекарства, добавила замминистра. С 1 января государство сможет закупать фармацевтическую продукцию по существенно низкой стоимости на особых условиях, путем прямых переговоров с производителем или обладателем торговой лицензии. Этим будет расширен доступ к инновационным фармацевтическим продуктам путем их приобретения на особых условиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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