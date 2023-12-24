https://sputnik-georgia.ru/20231224/verkhniy-lars-segodnya-zakrylsya-esche-odin-uchastok-dorogi-v-napravlenii-rossii-285189519.html

Верхний Ларс сегодня: закрылся еще один участок дороги в направлении России

Верхний Ларс сегодня: закрылся еще один участок дороги в направлении России

К этому времени движение всех видов транспорта запрещено на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T19:20+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин закрылся второй участок трассы ведущей в направлении России, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По данным департамента, к этому времени движение всех видов транспорта запрещено на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Участок Гудаури-Коби полностью закрылся 23 января. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге