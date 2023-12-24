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"Ждем взрослых с детьми" – Fabrika приглашает на рождественскую ярмарку
"Ждем взрослых с детьми" – Fabrika приглашает на рождественскую ярмарку
Посетителей ярмарки ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T09:37+0400
2023-12-24T09:37+0400
2023-12-24T09:37+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Гостей и жителей грузинской столицы приглашают на рождественскую ярмарку, которая уже второй день проходит в многофункциональном арт-центре Fabrika."Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми. Тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.На ярмарке представлены изделия ручной работы, а также лакомства – горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, новый год
грузия, культура, новости, новый год
"Ждем взрослых с детьми" – Fabrika приглашает на рождественскую ярмарку
Посетителей ярмарки ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Гостей и жителей грузинской столицы приглашают на рождественскую ярмарку, которая уже второй день проходит в многофункциональном арт-центре Fabrika.
"Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми. Тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.
На ярмарке представлены изделия ручной работы, а также лакомства – горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн.