https://sputnik-georgia.ru/20231224/zhdem-vzroslykh-s-detmi--fabrika-priglashaet-na-rozhdestvenskuyu-yarmarku-284846447.html

"Ждем взрослых с детьми" – Fabrika приглашает на рождественскую ярмарку

"Ждем взрослых с детьми" – Fabrika приглашает на рождественскую ярмарку

Посетителей ярмарки ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T09:37+0400

2023-12-24T09:37+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Гостей и жителей грузинской столицы приглашают на рождественскую ярмарку, которая уже второй день проходит в многофункциональном арт-центре Fabrika."Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми. Тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.На ярмарке представлены изделия ручной работы, а также лакомства – горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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