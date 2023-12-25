https://sputnik-georgia.ru/20231225/285191582.html
Идиократия как диагноз: школа убивает мозг
Идиократия как диагноз: школа убивает мозг
Блогерша из США с 23-летним стажем деятельности ставит вопрос общечеловеческого значения: как жить в идиократии? 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T09:41+0400
2023-12-25T09:41+0400
2023-12-25T09:41+0400
аналитика
в мире
общество
сша
аргентина
украина
колумнисты
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Хотя на самом деле пишет только о своем — о стране, где избиратели демократов не просто живут в своем информационном коконе, а приходят в ярость, когда их оттуда пытаются вытащить, пишет колумнист РИА Новости.Дебил — это не то чтобы человек, чего-то не знающий. Это, скорее, тот, кто не просто не хочет ничего знать и сильно сопротивляется чьим-то попыткам указать ему на очевидные факты. Наша американка, конечно, приводит тут свои примеры — как можно не видеть, что есть только два пола, мужской и женский, или что борьба с изменениями климата — надувательство глобального масштаба. Ведь фактов сколько угодно, они налицо и присутствуют во множестве источников.Вот хороший пример из американской (да, мы пока говорим только о США) действительности. Был опрос общественного мнения — как вам нравится "критическая расовая теория", то есть идеология, согласно которой все белые — врожденные угнетатели, а прочие оттенки цвета кожи делают человека врожденно угнетенным? Речь о той идеологии, которую демократы в США насаждают по всем школам и университетам, куда могут дотянуться.Две трети опрошенных американцев ответили, что это бред собачий. Но социологи Гарвардского университета, занимавшиеся этим делом, подcчитывали еще и возрастную разницу. И получилось, что, в отличие от страны в целом, 80 процентов американцев от 18 до 24 лет полагают, что все правильно и небелым надо всю их жизнь, начиная со школы, давать всякие преимущества. А это то самое поколение — смотри выше — которое начали растить по новым идеям в 90-е годы.Заметим, что опрос этот вызвал ярость народную по одной специфической причине. Дело в том, что критическая расовая идеология записала в белых угнетателей еще и евреев. И начался шум, в котором тонут голоса нормальных людей: надо не выклянчивать для евреев право значиться среди угнетенных, надо порвать в клочья всю теорию, согласно которой человеческие общества делятся на угнетателей и угнетенных. Такие теории превращают эти самые общества в поле перманентной гражданской войны, и только.И тут у нас есть неожиданная история — не с Украины, а из Аргентины. В России начали всерьез интересоваться этой страной, когда там к власти пришел на редкость колоритный президент, Хавьер Милей. И вот он, с 10 декабря, начал ломать дрова, но… ему стоит сказать доброе слово хотя бы только за контрреформу, которую он затеял в вооруженных силах. Речь о языке (испанском). Это язык, в котором — в отличие от, скажем, китайского — есть четкое обозначение рода. Все люди и предметы или женского, или мужского пола. Либо ты мужчина-латиноамериканец (латино), либо женщина-латиноамериканка (латина). И не может быть никакой подвижности и прочей флюидности по этой части, поскольку у людей два пола.Но прежние правительства страны поддались все тем же глобалистам и начали мягко или жестко заставлять людей менять язык. Есть такое якобы испанское слово, придуманное все теми же демократами в США, — латинкс, то есть что-то среднее и гендерно-флюидное. Сами тамошние латиноамериканцы им не пользуются, а вот в школах этому пытаются учить. И моду на такие штуки попытались насадить в Аргентине (и не только там). Так вот, команда Милея отменила этот испанский новояз в армии — пока только там. В общем, не безнадежные люди.Возвращаясь к разговорам о дебилах, живущих в собственном информационном коконе: их именно в школе учат проявлять агрессию по поводу любых попыток их оттуда вытащить. А это означает, что преимущество России (и еще множества обществ в мире) — оно не только в территории, военной мощи и прочем, а в отстаивании выработанного веками понимания того, что такое образование. Образование — это когда человека учат думать, работать с самой разной информацией и делать из нее свои выводы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Дмитрий Косырев
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Косырев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg
аналитика, в мире, общество, сша, аргентина, украина, колумнисты
аналитика, в мире, общество, сша, аргентина, украина, колумнисты
Идиократия как диагноз: школа убивает мозг
Блогерша из США с 23-летним стажем деятельности ставит вопрос общечеловеческого значения: как жить в идиократии?
Хотя на самом деле пишет только о своем — о стране, где избиратели демократов не просто живут в своем информационном коконе, а приходят в ярость, когда их оттуда пытаются вытащить, пишет
колумнист РИА Новости.
Дебил — это не то чтобы человек, чего-то не знающий. Это, скорее, тот, кто не просто не хочет ничего знать и сильно сопротивляется чьим-то попыткам указать ему на очевидные факты. Наша американка, конечно, приводит тут свои примеры — как можно не видеть, что есть только два пола, мужской и женский, или что борьба с изменениями климата — надувательство глобального масштаба. Ведь фактов сколько угодно, они налицо и присутствуют во множестве источников.
Отчего эти люди такие, почему не проявляют хотя бы любопытства к реальности? Ответ простой: их так учили и продолжают учить. Да, в школе, а потом и дальше — в университете. Причем началось это относительно недавно, примерно с 90-х годов.
Вот хороший пример из американской (да, мы пока говорим только о США) действительности. Был опрос общественного мнения — как вам нравится "критическая расовая теория", то есть идеология, согласно которой все белые — врожденные угнетатели, а прочие оттенки цвета кожи делают человека врожденно угнетенным? Речь о той идеологии, которую демократы в США насаждают по всем школам и университетам, куда могут дотянуться.
Две трети опрошенных американцев ответили, что это бред собачий. Но социологи Гарвардского университета, занимавшиеся этим делом, подcчитывали еще и возрастную разницу. И получилось, что, в отличие от страны в целом, 80 процентов американцев от 18 до 24 лет полагают, что все правильно и небелым надо всю их жизнь, начиная со школы, давать всякие преимущества. А это то самое поколение — смотри выше — которое начали растить по новым идеям в 90-е годы.
Заметим, что опрос этот вызвал ярость народную по одной специфической причине. Дело в том, что критическая расовая идеология записала в белых угнетателей еще и евреев. И начался шум, в котором тонут голоса нормальных людей: надо не выклянчивать для евреев право значиться среди угнетенных, надо порвать в клочья всю теорию, согласно которой человеческие общества делятся на угнетателей и угнетенных. Такие теории превращают эти самые общества в поле перманентной гражданской войны, и только.
Для тех, кто наслаждается мыслью, что американцы сами себя уничтожают изнутри: нет, не только себя. Мы говорим о начавшемся в те же 90-е эксперименте по дебилизации всего мира без исключения. Всему человечеству следует силой привить новые модели поведения, потребления, мышления — это и называется глобализмом. Вот, например, язык, на котором люди говорят. Ведь через язык человек понимает и выражает самые основные для него истины.
И тут у нас есть неожиданная история — не с Украины, а из Аргентины. В России начали всерьез интересоваться этой страной, когда там к власти пришел на редкость колоритный президент, Хавьер Милей. И вот он, с 10 декабря, начал ломать дрова, но… ему стоит сказать доброе слово хотя бы только за контрреформу, которую он затеял в вооруженных силах. Речь о языке (испанском). Это язык, в котором — в отличие от, скажем, китайского — есть четкое обозначение рода. Все люди и предметы или женского, или мужского пола. Либо ты мужчина-латиноамериканец (латино), либо женщина-латиноамериканка (латина). И не может быть никакой подвижности и прочей флюидности по этой части, поскольку у людей два пола.
Но прежние правительства страны поддались все тем же глобалистам и начали мягко или жестко заставлять людей менять язык. Есть такое якобы испанское слово, придуманное все теми же демократами в США, — латинкс, то есть что-то среднее и гендерно-флюидное. Сами тамошние латиноамериканцы им не пользуются, а вот в школах этому пытаются учить. И моду на такие штуки попытались насадить в Аргентине (и не только там). Так вот, команда Милея отменила этот испанский новояз в армии — пока только там. В общем, не безнадежные люди.
Возвращаясь к разговорам о дебилах, живущих в собственном информационном коконе: их именно в школе учат проявлять агрессию по поводу любых попыток их оттуда вытащить. А это означает, что преимущество России (и еще множества обществ в мире) — оно не только в территории, военной мощи и прочем, а в отстаивании выработанного веками понимания того, что такое образование. Образование — это когда человека учат думать, работать с самой разной информацией и делать из нее свои выводы.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции